Геоэкономическая значимость Центральной Азии

Тарик Саиди

Центральная Азия занимает центральное место в Евразийском пространстве. Это не теоретическое предположение – это неоспоримая истина.

Возникла необходимость подчеркнуть эту истину, поскольку определенные круги по-прежнему рассматривают Центральную Азию как приложение к своим собственным амбициям.

На самом деле, эта короткая аналитическая заметка является своего рода продолжением исследовательской статьи, написанной А. Д. Франком. Статья, опубликованная “Бюллетенем заинтересованных ученых Азии” в выпуске 2, том 24 за 1992 год, называлась “Центральность Центральной Азии”.

Андре Гундер Франк (Andre Gunder Frank, 1929-2005) – немецко-американский социолог и историк экономики, который после 1970 года продвигал теорию зависимости, а после 1984 года – теорию мировых систем.

Он жил на скоростной интеллектуальной магистрали, преподавая в 17 университетах Северной Америки, Латинской Америки и Европы. Он читал лекции на английском, французском, испанском, португальском, итальянском, немецком и голландском языках.

Доктор Франк много писал об экономической, социальной и политической истории и современном развитии мировой системы, промышленно развитых стран, особенно стран Третьего мира и Латинской Америки. Он стал автором более 1000 публикаций на 30 языках.

“Центральность Центральной Азии” – это тщательно проработанная статья, основанная на 124 цитатах и источниках. Ссылка на скачивание этой статьи доктора Фрэнка доступна на этой странице:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14672715.1992.10412984

Стоит ознакомиться со всей статьей, которая носит скорее исследовательский характер.

Вот лишь несколько цитат:

“Националистично это или нет, но историческая литература или письменная история была чрезмерно европоцентричной. Этот евроцентризм (или западноцентризм) определил и (де)сформировал не только историческую литературу о Западе, но также о Востоке и Юге. Даже многие незападные историки, пишущие о своих странах и культурах, были заражены вирусом европоцентризма. Европоцентризм ослепляет людей по отношению к Центральной Азии и особенно ко всему важному и хорошему, что с ней связано. В китаецентрических, индиацентрических, персиоцентрических, исламоцентрических и других историях также отсутствуют адекватные ссылки на Центральную Азию и даже на ее большое влияние на их собственную историю. “Цивилизованные” народы пишут свои собственные истории о самих себе, а не о своих “варварских” соседях, которых они считают выходящими за рамки приличия.”

[…]

“Центральная Азия действительно является недостающим звеном в евразийской и мировой истории”.

[…]

“Центральная Азия также занимает центральное место в любой попытке систематического анализа истории мировой системы”.

[…]

“Тысячелетняя центральная роль Центральной Азии в международных отношениях и в мировой истории, не говоря уже об истории мировой системы, остается практически незамеченной”.

* * *

Мир находится на том этапе, когда геоэкономические реалии диктуют направление геополитики, но некоторые из нас настаивают на том, чтобы геополитика оставалась на лидирующих позициях. — Это, конечно, спорный вопрос, и каждая сторона может отстаивать свою позицию достаточно решительно.

Президент Билл Клинтон во время своего первого президентского срока, возможно, в 1994 году, предложил создать новый Совет экономической безопасности с геоэкономическим мандатом в дополнение к традиционным геополитическим задачам Совета национальной безопасности Америки.

Некоторые ученые, в том числе Джерард Тоул и Тимоти Люк, отметили, что Клинтон “преуменьшил значение геополитики и сосредоточился вместо этого на геоэкономических вопросах”

К сожалению, неоконсерваторы остановили развитие этой идеи.

Не будем забывать, что Клинтон руководил самым продолжительным периодом экономического подъема мирного времени в американской истории.

Несмотря на это, геоэкономическая значимость Центральной Азии совершенно очевидна.

Срединный коридор стал возможен только потому, что Центральная Азия на протяжении десятилетий развивала свою инфраструктуру для транзита, транспортировки и обеспечения связи. Если бы не было инфраструктуры, не было бы и Срединного коридора.

Благодаря геоэкономическому положению Центральной Азии, перевозка грузов между Китаем и Европой теперь дешевле, безопаснее и быстрее по сравнению с морскими маршрутами.

На самом деле, это только начало чего-то грандиозного.

Пустыни и ветровые коридоры в Центральной Азии способны производить электроэнергию, которая может удовлетворить потребности Востока и Запада, от Южной Азии до Европы.

Неуглеводородные полезные ископаемые Центральной Азии позволяют сделать технологически совершенное оборудование и гаджеты доступными для всего мира.

Почти 100% образованного населения Центральной Азии, которое в основном состоит из молодежи, может управлять аутсорсинговыми центрами любого типа.

Правительства стран Центральной Азии сосредоточены на цифровой экономике и электронной коммерции. Благодаря их дисциплинированному подходу и непоколебимой приверженности они достигнут этого быстрее, чем многие другие.

Не за горами строительство автомобильных и железнодорожных линий, которые соединят Китай, Афганистан, Южную Азию, Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Европу. Связь этого сопредельного пространства с Россией и Ираном уже существует. — Это евразийский континент.

* * *

Существует бесконечное множество способов подчеркнуть, что Центральная Азия занимает центральное геоэкономическое положение на евразийском пространстве.

Имея это в виду, давайте обратимся к аналитической записке сотрудников МВФ.

Она называется “Геоэкономическая фрагментация и будущее многосторонности”.

Авторами/редакторами являются: Шекхар Айяр, Цзякянь Чен, Кристиан Эбеке, Роберто Гарсия-Сальтос, Трюггви Гудмундссон, Анна Ильина, Альвар Кангур, Тансая Кунарацкул, Серхио Л. Родригес, Мишель Рута, Татьяна Шульце, Габриэль Содерберг и Хуан П. Тревино.

Опубликованная 15 января 2023 года, ссылка доступна по этой ссылке:

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/11/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266

В резюме этой записки говорится следующее:

«После нескольких десятилетий растущей глобальной экономической интеграции мир сталкивается с риском геоэкономической фрагментации, обусловленной политикой. В этой заметке рассматриваются последствия. Здесь определены многочисленные каналы, по которым ранее передавались выгоды от глобализации и по которым, наоборот, издержки геоэкономической фрагментации, вероятно, сократятся, включая торговлю, миграцию, потоки капитала, распространение технологий и предоставление глобальных общественных благ. В записке рассматриваются последствия геоэкономической фрагментации для международной валютной системы и глобальной системы финансовой безопасности. Наконец, в документе предлагается прагматичный путь продвижения вперед для сохранения преимуществ глобальной интеграции и многосторонности”.

Весь документ полезен и интересен.

С нашей точки зрения, геоэкономическая фрагментация, на которую указывает команда МВФ, возможно, исправима, по крайней мере частично, путем признания и поддержки геоэкономической значимости Центральной Азии.

Сможет ли это спасти глобализацию в ее первоначальном виде или нет, – это вопрос, на который сейчас невозможно дать однозначный ответ. Тем не менее, какая бы форма глобализации ни возникла из нынешнего хаоса, она, возможно, будет долговременной. /// nCa, 4 сентября 2024 г.