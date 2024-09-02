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Железнодорожные перевозки между Ираном и Туркменистаном через пограничный пункт Сарахс выросли на 30%

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За первые пять месяцев текущего иранского календарного года (начался в марте 2024 года) через иранский пограничный пункт Сарахс на границе с Туркменистаном было перевезено 1 050 000 тонн товаров, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает IRNA.

Почти 600 000 метрических тонн от общего объема внешней торговли на железнодорожной границе Сарахс были связаны с транзитом товаров, что на 55% больше, сообщил IRNA генеральный директор железной дороги провинции Хорасан Мостафа Насири.

Он добавил, что 526 000 метрических тонн транзита относятся к импортным грузам из Туркменистана, следующим до железнодорожной границы Сарахс, что составляет 78% от транзитного грузопотока на железнодорожном коридоре Сарахс-Бендер-Аббас.

По словам Насири, 400 000 метрических тонн товаров, экспортируемых в Туркменистан, были погружены в провинции Разави-Хорасан, что является причиной успешного запуска логистического центра на железнодорожной станции Шахид Мотахари близ Мешхеда.

Иранские экспортные грузы следовали в пункты назначения в Туркменистан, Таджикистан и другие страны Центральной Азии. Большую долю в экспортируемых товарах занимают цемент и строительные материалы. ///nCa, 2 сентября 2024 г.

 

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