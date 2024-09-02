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Туркменистан присоединяется к глобальной дискуссии об искусственном интеллекте в образовании на мероприятии ЮНЕСКО

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Со 2 по 5 сентября 2024 года штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже проводит Неделю цифрового обучения 2024 года под девизом “Технологии управления для образования”. На церемонии открытия с речью выступила г-жа Стефания Джаннини, помощник Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования, а также было заслушено видеообращение Генерального секретаря МСЭ (Международного союза электросвязи) г-на Дорина Богдан-Мартина. Главным событием дня стал министерский круглый стол, на котором министры образования из таких стран, как Греция, Малайзия, Сенегал, Боливия и Венесуэла, обсудили вопросы интеграции искусственного интеллекта в систему образования для достижения целей устойчивого развития.

Туркменистан на Неделе цифрового обучения 2024 года представляют г-н Максат Чарыев, посол и Постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО, и г-жа Гульнабат Гурдова, начальник отдела международных отношений Министерства образования Туркменистана.

Неделя цифрового обучения – это ежегодное ведущее мероприятие ЮНЕСКО, посвященное цифровому обучению и трансформации образования. Мероприятие, проводимое с 2023 года и основанное на Неделе мобильного обучения ЮНЕСКО за последнее десятилетие, призвано объединить лидеров цифрового образования, политиков, исследователей и практиков из различных организаций, включая агентства ООН, правительства, НПО и частный сектор, для использования технологий в образовании.

Неделя цифрового обучения 2024 года направлена на развитие сотрудничества с участием многих заинтересованных сторон в разработке и использовании ИИ в образовании, подчеркивая ориентированный на человека и экологически устойчивый подход. Особое внимание будет уделено изучению связей между цифровой трансформацией и экологизацией образования. ///nCa, 2 сентября 2024 г. [фото – Посольство Туркменистана во Франции]

 

 

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