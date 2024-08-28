Китай поставил перед собой цель создать к 2050 году авиационные хабы мирового класса

Китай планирует создать группу авиационных предприятий и хабов мирового класса к 2050 году, согласно новому руководству, опубликованному Управлением гражданской авиации Китая и Национальной комиссией по развитию и реформам.

В руководстве излагается трехэтапная стратегия развития международных авиационных узлов, основные этапы которой намечены на 2025, 2035 и 2050 годы.

Ожидается, что к 2025 году система международных авиационных узлов будет в значительной степени создана, а производство воздушного транспорта и охват услугами будут полностью восстановлены. Основное внимание будет уделяться повышению связности, а также ускорению восстановления международной конкурентоспособности, сказал Чжан Цин, директор департамента планирования развития CAAC.

Руководство нацелено на то, чтобы к 2035 году транспортные хабы соответствовали мировым стандартам в области масштаба перевозок, международного покрытия, связности и эффективности перевозок.

Конечной целью к 2050 году является создание ряда авиационных предприятий мирового класса и передовых аэропортов, а также усовершенствование всех систем международных авиационных узлов, превращая Китай в первоклассную воздушно-транспортную державу.

В руководстве подчеркиваются ключевые направления развития, в том числе развитие крупных и расширение региональных транспортных узлов. В крупных транспортных узлах в таких городах, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу в провинции Гуандун, улучшатся межконтинентальные связи и глобальный охват. По словам Чжана, цель состоит в том, чтобы укрепить возможности внутренних и международных перевозок, создав ключевые связи как в рамках национальных, так и глобальных сетей авиаперевозок.

Ускоренное развитие получат региональные центры с международным потенциалом, такие как Чунцин, Чэнду в провинции Сычуань, Шэньчжэнь в провинции Гуандун, Куньмин в провинции Юньнань, Сиань в провинции Шэньси, Харбин в провинции Хэйлунцзян и Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Основное внимание будет уделено согласованию их функциональных ролей для создания международных маршрутных сетей с учетом региональных преимуществ, при этом города должны стать ключевыми узлами, связывающими региональные районы, внутренние сети авиаперевозок и интегрирующимися с международными авиационными коридорами.

Например, в недавно опубликованном документе изложены планы по развитию Урумчи как международного транспортного узла и расширению его региональной авиасети. План предусматривает создание международных маршрутов из Урумчи в Центральную Азию и Европу наряду с внутренними маршрутами, связывающими Синьцзян с другими частями Китая. Чжан пояснил, что этот план укрепит роль Синьцзяна как ворот в Центральную Азию и моста между Азией и Европой.

Ци Ци, заместитель директора по менеджменту Колледжа гражданской авиации Гуанчжоу, отметил стремительный рост гражданской авиации в Урумчи. Недавно город установил рекорд по взлетам и посадкам на одной взлетно-посадочной полосе в Китае.

“Географическое преимущество Урумчи делает его стратегическим центром китайской политики открытости Западу и центральным городом Экономического пояса Шелкового пути”, – сказал Ци.

Рейсы из Урумчи могут достигать крупных городов пяти центральноазиатских стран в течение четырех часов, обслуживая обширный регион с огромным спросом на авиационные услуги и потенциалом, добавил он. /// nCa, 28 августа 2024 г. (первоначально опубликовано China Daily)