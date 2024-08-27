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ООН и Казахстан проведут региональную конференцию по цифровой трансформации

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Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в центр цифровых инноваций, который предоставляет беспрецедентную возможность ускорить внедрение цифровых технологий и трансформацию в интересах устойчивого развития и общего процветания.

Руководители правительств, министры, высокопоставленные чиновники, эксперты в области цифровых технологий и технологические компании соберутся в Астане с 3 по 5 сентября на Азиатско-Тихоокеанскую министерскую конференцию по внедрению цифровых технологий и трансформации и обсудят, как ускорить внедрение цифровых инноваций в интересах устойчивого развития.

Конференция, организованная совместно Правительством Казахстана и Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества для преодоления цифрового разрыва, укрепления цифровой связи, обеспечения обучения цифровым навыкам и повышение доверия и безопасности в сфере цифровых технологий.

Ключевым событием станет выпуск Доклада ЭСКАТО о цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2024 год. В этом докладе будет рассмотрена взаимосвязь между цифровой трансформацией и климатическим кризисом, а также роль цифровых приложений в решении проблем смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Конгресс-центр Астана также станет центром активности в течение недели, в рамках которого запланированы различные пленарные дискуссии, выставки стартапов и технологических инноваций, параллельные мероприятия, возможности для налаживания контактов и подписания меморандумов. /// nCa, 27 августа 2024 г. (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)

 

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