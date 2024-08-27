Министр иностранных дел Туркменистана поздравил новоназначенного министра иностранных дел Ирана

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов поздравил новоназначенного министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Он отметил высокий уровень политических, дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Ираном, которые поддерживаются на протяжении длительного времени.

Мередов выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии туркмено-иранского сотрудничества, и пожелал своему иранскому коллеге успехов в работе.

Сайид Аббас Аракчи родился 12 декабря 1962 года. Получил степень бакалавра в области международных отношений в Школе международных отношений при Министерстве иностранных дел. Затем он получил степень магистра политических наук в Исламском университете Азад, Центральном филиале в Тегеране.

Кроме того, Аракчи обладает степенью доктора философии в области политической мысли (Кентский университет).

Аракчи поступил на работу в Министерство иностранных дел Ирана в 1989 году. В начале 1990-х годов он занимал должность временного поверенного в делах Постоянного представительства Исламской Республики Иран при Организации Исламская конференция, базирующегося в Джидде, Саудовская Аравия.

До назначения послом Аракчи занимал должность генерального директора Института политических и международных исследований (IPIS). С 2004 по 2005 год он был ректором Школы международных отношений.

Занимал должности посла в Финляндии (1999-2003) и Японии (2007-2011).

С 2017 по 2021 год он занимал должность заместителя по политическим вопросам в министерстве иностранных дел. Ранее являлся заместителем по Азиатско–Тихоокеанскому региону и делам Содружества, а также по правовым и международным вопросам в министерстве иностранных дел. Выступал главным переговорщиком Ирана по ядерной программе на переговорах с “шестеркой+1” в правительстве Хасана Рухани.

Недавно вступивший в должность президент Масуд Пезешкиан назначил Аракчи министром иностранных дел 11 августа 2024 года. После вотума доверия, вынесенного Ассамблеей исламского совета 21 августа, Аракчи был утверждён на пост министра иностранных дел. /// nCa, 27 августа 2024 г.