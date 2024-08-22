Визит премьер–министра Узбекистана в Афганистан – событие и феномен

Тарик Саиди

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Афганистан 17-18 августа 2024 года. Это первый визит главы иностранного правительства на высшем уровне в Афганистан с момента прихода к власти движения “Талибан” в 2021 году.

Это знаменательное событие и феномен.

Мероприятие

Визит был успешным во всех отношениях. Результаты впечатляют.

По данным узбекских и афганских СМИ, в присутствии заместителя премьер-министра по экономическим вопросам муллы Абдул Гани Барадара и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в инвестиционном секторе было подписано 12 соглашений на сумму 1,4 миллиарда долларов, а в торговом секторе – 23 соглашения на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Общая стоимость подписанных документов составила 2,5 миллиарда долларов.

В узбекско-афганском бизнес-форуме, приуроченном к визиту, приняли участие представители профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций и более 500 бизнес-лидеров из обеих стран.

В рамках форума также прошла выставка “Сделано в Узбекистане”, целью которой является увеличение взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном до 1 миллиарда долларов. На выставке была представлена продукция 80 крупнейших узбекских компаний из различных отраслей промышленности, включая автомобилестроение, текстиль, ювелирные изделия, пищевую промышленность, электротехнику, горнодобывающую промышленность и фармацевтику.

Выставка включала в себя встречи в формате B2B и G2B, которые позволили предпринимателям установить новые деловые связи и обсудить практические аспекты совместных проектов и торговых соглашений.

Соглашение о преференциальной торговле между Узбекистаном и Афганистаном вступит в силу 1 октября 2024 года. Соглашение предусматривает отмену импортных пошлин на 14 согласованных видов товаров, что предоставляет дополнительные преимущества экспортерам.

Для увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Афганистана упрощена процедура получения фитосанитарных разрешений.

С 1 августа пограничный пост Айритом-Хайратон работает в режиме 24/7.

Для посетителей Международного торгового центра в Термезе вводится 15-дневный безвизовый режим, а также освобождение от всех налогов.

Кроме того, две страны подписали соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, призванное стимулировать афганский бизнес в Узбекистане.

Феномен

Событием стал визит премьер-министра Узбекистана на высоком уровне в Афганистан, а феноменом – широкое и глубокое взаимодействие Центральной Азии с Афганистаном.

Узбекский чиновник сообщил nCa, что в визите премьер-министра Арипова нет ничего необычного. Он сказал, что Центральная Азия, включая Узбекистан, всегда сотрудничала с Афганистаном, независимо от того, кто находится там у власти.

Он сказал, что это следует рассматривать как факт признания регионом народа Афганистана.

Позитивное взаимодействие Центральной Азии с Афганистаном на самом деле является необходимостью. Это становится еще более очевидным, когда мы смотрим на сложившуюся ситуацию во всем мире и экономический стресс, который она создает для региона.

Позиция Центральной Азии была совершенно ясна в ходе шестого консультативного саммита глав государств региона, состоявшегося 9 августа 2024 года в Астане.

Мы приводим здесь несколько отрывков из выступлений президентов стран Центральной Азии на саммите, чтобы подчеркнуть их позиции:

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Мы прекрасно понимаем друг друга, каждая наша встреча завершается ясным итоговым документом, на основе которого мы работаем дальше. Полагаем, что и с политической, и с практической точек зрения нет нужды обременять созданный формат учреждением дополнительных надстроек.

Другим важным элементом Консультативных встреч, по нашему мнению, является участие в них только глав государств Цент­ральной Азии. Это обусловлено в первую очередь сугубо региональной тематикой нашего пятистороннего политического диалога. Безусловно, вопросы, вытекающие из международной повестки дня, всегда были и остаются актуальными для нас с точки зрения их обсуждения и выработки консолидированных позиций наших пяти государств по межрегиональным, континентальным и глобальным проб­лемам. Такой подход обеспечит высокую результативность совместной работы, позволит нам сконцентрироваться на вопросах сотрудничества, касающихся только пяти государств Центральной Азии.

На нынешнем этапе, на фоне сложностей мировой обстановки, главным и безусловным приоритетом для государств Центральной Азии должно оставаться сохранение мира, согласия и стабильности. Мы едины в том, чтобы сделать наш регион процветающим, высокоразвитым и глубоко интегрированным в современные глобальные связи, сохраняя при этом свою самобытность, самостоятельность и право выбора внутренней и внешней модели развития. Убеждён, что только при таких условиях наши государства и народы смогут обеспечить себе достойное и уверенное будущее.

Нельзя позволить осуществиться попыткам втянуть наш регион в какие-то сферы влияния, тем более в конфликты, дать основания усомниться в самостоятельности и субъектности Центральной Азии как геополитического, экономического, культурно-цивилизационного пространства с тысячелетней историей. У наших народов своя повестка: это – мир, добрососедство, братство и сотрудничество.

Непременным условием сохранения безопасности региона являются стабильность и спокойствие по периметру его внешних границ. Я имею в виду в первую очередь вопрос нашего взаимодействия на афганском направлении.

С уважением относясь к позиции, которую имеет отдельно каждая из наших стран, считаю, тем не менее, что нам как соседям Афганистана нужно использовать открывающиеся возможности и признаки стабилизации для выработки общей позитивной, конструктивной и реалистичной линии в отношении действующей афганской администрации. На наш взгляд, во главу угла должны ставиться интересы и чаяния афганского народа, его стремление к прочному миру и созидательной общенациональной работе по восстановлению экономики и социальной сферы.

Роль стран Центральной Азии в этом процессе является ключевой. Только в кооперации с нами можно в практических терминах говорить об интеграции Афганистана в международные экономические связи, о реализации инфраструктурных и логистических проектов. Нас с Афганистаном связывают исторические, духовные, родственные связи. Использовать их для помощи в создании нового, мирного, стабильного Афганистана – наш общий долг и ответственность.

Если говорить о транспортном сегменте, то здесь выделяем маршруты через Центральную Азию из Китая в Европу и на Ближний Восток.

Конкретно, речь идёт о транзитных коридорах Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция с выходом на Европу, а также Китай–Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран и далее на Ближний Восток. Особое значение уделяем маршруту транспортировки грузов по линии Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран–Персидский залив. В этой связи видим перспективы объединения ресурсных, экономических и транспортных возможностей Центральной Азии, Индии и Пакистана, связанности двух субконтинентов и выхода в Мировой океан. Здесь следует отметить большой потенциал сотрудничества центральноазиатских стран в транспортной сфере с Афганистаном. Сегодня наши государства делают очень многое для расширения транспортно-коммуникационной инфраструктуры в афганском направлении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки. Мы оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растет инфляционное давление. Сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры.

Благополучие стран Центральной Азии во многом зависит от общих усилий и готовности тесно сотрудничать. В этой связи предложено разработать стратегический документ – Концепцию обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Необходимы новые драйверы и модели развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В нынешних сложных геополитических и экономических реалиях важно сохранить высокую динамику развития Центральноазиатского региона.

Сегодня мы наблюдаем опасную эрозию фундаментальных основ системы международных отношений. В этих условиях главной задачей остается сохранение мира и стабильности в нашем регионе.

Преодоление современных вызовов и угроз возможно только через укрепление политического диалога и мер доверия между государствами региона.

Нам необходимо сосредоточить все усилия на том, чтобы Центральная Азия оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания.

Казахстан перспективным считает строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии.

Казахстан придерживается неизменного стратегического курса на всестороннее укрепление регионального партнерства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене.

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В последнее время наблюдается заметное сближение позиций стран Центральной Азии в отношении Афганистана. Наблюдается активное взаимодействие с Афганистаном.

Этому есть несколько причин, в том числе:

• Необходимость поддержания мира и стабильности в регионе

• Признание того, что стабильный и процветающий Афганистан может стать отличным экономическим партнером для региона

• Желание обезопасить территорию Афганистана в качестве транзитного пространства для торговли с Южной Азией и Китаем

• Необходимость установления взаимовыгодных отношений для обеспечения присутствия центральноазиатских товаров на афганских рынках и наоборот

Не менее примечательным является тот факт, что Афганистан по-прежнему не отличается экономической стабильностью. Это делает большинство населения уязвимым для всевозможных трудностей. Таким образом, экономическая деятельность Центральной Азии является одновременно прагматичной и гуманитарной. /// nCa, 22 августа 2024 г.