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Делегация ЕС в Туркменистане продолжает традицию дарения школьных принадлежностей уязвимым детям

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20 августа 2024 года в рамках кампании «Возвращение в школу» Представительство Европейского Союза в Туркменистане в сотрудничестве с ОО «Йенме» и Центром поддержки людей с инвалиднстью Туркменистана организовало радостное мероприятие в поддержку уязвимых семей и детей с инвалидностью школьного возраста. Мероприятие состоялось в Общественной организации «Йенме». Представительство ЕС подарило 50 школьных комплектов, чтобы помочь этим учащимся в их образовательном путешествии.

Уже третий год подряд Представительство Европейского Союза в Туркменистане дарит школьные принадлежности детям из уязвимых семей и детям с инвалиднстью. Мы гордимся тем, что инициатива ЕС вдохновила другие посольства и организации в Туркменистане последовать этому примеру, гарантируя, что еще больше детей получат принадлежности, необходимые для успешного начала учебного года.

Посол Беата Пекса вместе с сотрудниками Представительства ЕС передали рюкзаки и школьные принадлежности. Обращаясь к детям, она подчеркнула: «В Европейском Союзе мы – ваши болельщики в этом большом приключении, которое называется обучением!» Мы верим в волшебную силу образования и стремимся поддержать всех детей на их академическом пути. Представьте себе: когда мы раздаем эти замечательные школьные наборы, наполненные классными принадлежностями, речь идет не только о карандашах и тетрадях — это все равно, что подарить каждому из вас сундук с сокровищами, который приведет вас к вашей мечте!» ///nCa, 21 августа 2024 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)

 

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