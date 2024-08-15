Министры иностранных дел Туркменистана и Турции провели политические консультации

14 августа 2024 года в Анкаре состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики.

Туркменскую делегацию возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а турецкую – Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В ходе встречи стороны отметили традиционно высокий уровень межгосударственных отношений, динамично и успешно развивающихся благодаря усилиям Президентов двух государств и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

Было подчеркнуто, что контакты на высшем и высоком уровне, а также регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран являются важным фактором в продвижении отношений. В данном контексте особое внимание уделено планируемым визитам и встречам в этом году.

Дипломаты рассмотрели широкий спектр вопросов в контексте дальнейшего развития политико-дипломатических связей, расширения межпарламентского сотрудничества, укрепления договорно-правовой базы. Министры подтвердили, что Туркменистан и Турецкая Республика придают большое значение как двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной сферах, так и взаимодействию в рамках международных и региональных структур.

Говоря о необходимости скоординированных действий по расширению экономической деятельности, стороны отметили роль Межгосударственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и туркмено-турецкого делового совета. Обсуждались вопросы партнерского взаимодействия в сфере энергетики и транспорта.

Также, стороны рассмотрели вопросы расширения культурного диалога. Была выражена заинтересованность в развитии партнерства по линии науки, образования, спорта, здравоохранения.

Наряду с этим, 13 августа в здании Министерства иностранных дел Турецкой Республики состоялись туркмено-турецкие консультации по консульским вопросам, консультации по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также встреча руководителей отделов информационной безопасности внешнеполитических ведомств Туркменистана и Турции.

В консультациях приняли участие представители МИД Туркменистана и Турции, а также соответствующих ведомств двух стран.

В ходе консультаций по консульским вопросам стороны детально обсудили ряд вопросов в консульско-визовой сфере. Были рассмотрены предложения по обмену опытом между консульскими службами Туркменистана и Турецкой Республики.

Представители внешнеполитических ведомств двух стран детально рассмотрели перечень действующих межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений и договоров, а также проектов документов, находящихся на рассмотрении сторон.

В области информационной безопасности стороны обсудили перспективные направления двухстороннего сотрудничества в сфере обеспечения кибербезопасности, а также противодействия возможным угрозам, связанным с использованием виртуальных технологий.

Кроме того, в рамках визита в Турцию делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым почтила память Махтумкули Фраги и возложила цветы к памятнику классика туркменской поэзии и мыслителя, установленному в парке «Туркменистан» города Анкара. /// nCa, 15 августа 2024 года (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)