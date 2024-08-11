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Казахстан и Туркменистан заинтересованы в развитии восточного направления коридора Север-Юг

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Вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев провели двустороннюю встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества в транспортной сфере.

Обе страны активно взаимодействуют в развитии восточного направления коридора Север-Юг, который проходит через Казахстан и Туркменистан, обеспечивая транзит грузов в Пакистан и далее в Индию.

В июле 2024 года была подписана дорожная карта между Казахстаном, Россией, Ираном и Туркменистаном по синхронному развитию коридора Север-Юг, согласовано решение об использовании западной ветки Трансафганской железной дороги.

Казахстан выразил готовность участвовать вместе с Туркменистаном и Афганистаном в строительстве участков железной дороги Афганистана «Тургунди-Герат-Кандагар-Спин-Булдак» в части обеспечения перевозки материалов верхнего строения железнодорожного пути, шпал, рельсов и скреплений казахстанского производства.

На встрече обсуждались также нюансы строительства железной дороги Тургунди-Герат и возможности активизации поставок грузов в направлении Китая через Тургунди. Стороны отметили взаимную работу по созданию конкурентных тарифных условий по всем совместным коридорам Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и по маршруту Север-Юг, где РФ, Туркменистан и Казахстан договорились о создании единого логистического оператора на восточной ветке для бесшовной перевозки грузов. ///Официальный сайт премьер-министра Казахстана, 10 августа 2024 г. 

 

 

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