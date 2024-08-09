News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Президент Эмомали Рахмон: В условиях стремительного изменения мира возникла необходимость формирования общей позиции к будущему Центральной Азии

Президент Эмомали Рахмон: В условиях стремительного изменения мира возникла необходимость формирования общей позиции к будущему Центральной Азии

By

В ходе своего выступления на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в нынешних условиях стремительного изменения мира возникла необходимость формирования общей позиции к будущему Центральной Азии.

Глава Таджикистана обратил внимание коллег из стран Центральной Азии на вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, разработки отдельных программ в сферах сельского хозяйства, промышленности и внедрения новых технологий, реализации крупных транспортных, инфраструктурных и логистических проектов, эффективного использования гидроэнергетических ресурсов, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что на прошедших консультативных встречах было выдвинуто более ста предложений и инициатив, которые находятся на рассмотрении и имеют перспективный характер. Реализация каждого из них, безусловно, приумножит потенциал совместного развития.

В течение последних пяти лет товарооборот в регионе увеличился более чем на 80% и превысил 10 миллиардов долларов США и, как считает Президент Таджикистана, в случае эффективного использования имеющегося потенциала товарооборот в регионе в ближайшее время может достигнуть до 20 миллиардов долларов США.

Рахмон озвучил предложение о проведении первой встречи министров промышленности стран Центральной Азии в следующем году в городе Душанбе.

Также он высказался в пользу проведения ежегодной выставки «Экспо – Центральная Азия», в рамках консультативных встреч.

Укрепление сотрудничества в сферах электронной коммерции, цифровых технологий и энергетики, особенно «зеленой» энергетики, были названы ключевыми факторами развития «зеленой» экономики в регионе.

На фоне возрастания глобальных вызовов и угроз Президент Таджикистана предложил разработать новые эффективные формы сотрудничества в сфере безопасности, в частности, создание механизмов взаимодействия между правоохранительными органами. ///nCa, 9 августа 2024 г.

 

Related posts:

  1. Таджикистан: Президент Эмомали Рахмон озвучил перспективные направления взаимодействия государств Центральной Азии и арабских стран Залива
  2. Эмомали Рахмон приглашает Аркадага Бердымухамедова на Консультативную встречу глав государств Центральной Азии
  3. Президент Таджикистана призвал страны Центральной Азии к более активным шагам на пути внутрирегиональной интеграции
  4. Эмомали Рахмон: Таджикистан предлагает активизировать региональное экономическое сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, инвестирования и торговли
  5. Президент Туркменистана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
  6. Президент Таджикистана считает, что необходимо усилить сотрудничество стран МФСА по в борьбе с влиянием изменения климата
  7. Президент Кыргызстана принял министров иностранных дел государств Центральной Азии
  8. Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Туркменистана
  9. Министры иностранных дел стран Центральной Азии «сверили часы» по региональным и международным вопросам
  10. Президент Казахстана – В современных реалиях важнейшей задачей для Центральной Азии является сохранение стабильности
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan