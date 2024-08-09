Президент Эмомали Рахмон: В условиях стремительного изменения мира возникла необходимость формирования общей позиции к будущему Центральной Азии

В ходе своего выступления на 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в нынешних условиях стремительного изменения мира возникла необходимость формирования общей позиции к будущему Центральной Азии.

Глава Таджикистана обратил внимание коллег из стран Центральной Азии на вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, разработки отдельных программ в сферах сельского хозяйства, промышленности и внедрения новых технологий, реализации крупных транспортных, инфраструктурных и логистических проектов, эффективного использования гидроэнергетических ресурсов, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что на прошедших консультативных встречах было выдвинуто более ста предложений и инициатив, которые находятся на рассмотрении и имеют перспективный характер. Реализация каждого из них, безусловно, приумножит потенциал совместного развития.

В течение последних пяти лет товарооборот в регионе увеличился более чем на 80% и превысил 10 миллиардов долларов США и, как считает Президент Таджикистана, в случае эффективного использования имеющегося потенциала товарооборот в регионе в ближайшее время может достигнуть до 20 миллиардов долларов США.

Рахмон озвучил предложение о проведении первой встречи министров промышленности стран Центральной Азии в следующем году в городе Душанбе.

Также он высказался в пользу проведения ежегодной выставки «Экспо – Центральная Азия», в рамках консультативных встреч.

Укрепление сотрудничества в сферах электронной коммерции, цифровых технологий и энергетики, особенно «зеленой» энергетики, были названы ключевыми факторами развития «зеленой» экономики в регионе.

На фоне возрастания глобальных вызовов и угроз Президент Таджикистана предложил разработать новые эффективные формы сотрудничества в сфере безопасности, в частности, создание механизмов взаимодействия между правоохранительными органами. ///nCa, 9 августа 2024 г.