Общность действий и взаимная поддержка – веление времени

Ирина Имамкулиева

В ходе состоявшегося 5 августа телефонного разговора Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова принять участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также в первом Саммите Диалога «Центральная Азия + Япония», которые состоятся в Астане. С уважением приняв приглашение, глава Туркменского государства выразил убеждение, что инициативы, которые будут озвучены на этих встречах, послужат определению новых перспектив взаимодействия в регионе, и пожелал успешного проведения данных мероприятий.

Проведение консультативных встреч глав государств Центральной Азии – это уже сложившийся и хорошо зарекомендовавший себя формат стратегического диалога. И здесь нельзя не отметить, что по общему признанию, зафиксированному в Совместном заявлении глав государств по итогам второй Консультативной встречи в ноябре 2019 года в Ташкенте, начало этому диалогу было положено ещё в 1998 году, когда 2 января в Ашхабаде состоялась встреча глав государств Центральной Азии. Данный формат подтверждает принципиальный выбор всех пяти государств – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов добрососедства.

Успешность Консультативных встреч на высшем уровне заключается в том, что они являются эффективным механизмом определения текущих приоритетов взаимодействия исходя из общерегиональных интересов. При этом каждая страна выходит со своими предложениями и инициативами, которые отражают видение главами государств потенциала и перспектив взаимодействия для всестороннего развития региона и укрепления его международной субъектности в новых геополитических условиях. Актуальность этой повестки связана с ролью и местом Центральной Азии в системе международных отношений и мирохозяйственных связей, что обусловлено геостратегическим положением региона, наличием огромного человеческого, ресурсно-сырьевого и производственного потенциала.

Оставаясь приверженным исторически сложившимся связям и узам дружбы с братскими народами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, Туркменистан стремится всемерно содействовать продвижению равноправного, доверительного диалога со странами региона по всем направлениям как в двустороннем, так и в многостороннем формате. При этом Туркменистан последователен в своих инициативах и практических действиях, направленных на продвижение регионального диалога.

В такой сфере, как реги­ональная безопасность, к­лючевым условием Туркменистан считает сохранение стабильности, прочного и долгосрочного мира. На этом направлении создан и работает механизм политических консультаций на уровне руководителей МИД. Данный формат консультаций Туркменистан предложил подкрепить более тесными и скоординированными действиями пяти стран в ООН и ОБСЕ с тем, чтобы по вопросам, имеющим действительно важное региональное значение, делегации имели ясные ориентиры, согласованные позиции и целенаправленно отстаивали их, опираясь на поддержку друг друга и обоснованно привлекая единомышленников из числа других государств. В этом плане стоит отметить особую значимость, принятой по инициативе нашей страны Генеральной Ассамблеей ООН в июле 2022 года Резолюции, провозглашающей Центральную Азию – зоной мира, доверия и сотрудничества.

С учётом новых реалий и вызовов, о которых Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов говорил в своём выступлении на встрече в Чолпон-Ата, им было высказано предложение активизировать и усилить политико-дипломатическое взаимодействие и дать поручения внешнеполитическим ведомствам разработать Дорожную карту по всему спектру повестки в сфере безопасности на ближайшие два года, с участием Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Таким образом, Туркменистан предложил своё видение использования механизмов превентивной дип­ломатии в регионе, в частности, через деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Для эффективной защиты информационного пространства в регионе Президент Туркменистана предложил укреплять профессиональные связи между государственными информационными структурами пяти стран.

Продолжая работу в данном направлении, Президент Туркменистана на Консультативной встрече в Душанбе подчеркнул, что в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи намерен предложить ряд инициатив, в том числе напрямую связанных с развитием региона. В частности, создать под эгидой ООН Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии для выработки подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии в деле обес­печения устойчивого, бесконфликтного развития региона; начать консультации с соответствующими учреждения­ми ООН по определению оптимального формата и структуры Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря; учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Важнейшей частью сотрудничества в сфере региональной безопасности Туркменистан всегда считает оказание поддержки процессам стабилизации в Афганистане. Последовательно работая в этом направлении, наша страна, как известно, инициировала ряд крупных региональных проектов, часть из которых уже успешно завершена.

В своей стратегии регионального сотрудничества Туркменистан также последовательно придерживается линии повышения экономического потенциала региона, его конкурентоспособности на мировой арене и отводит важную роль реализации региональных энергетических, транспортных, коммуникационных и торговых проектов.

Ключевым компонентом экономики государств Центральной Азии выступает энергетика. В концептуальном плане главы государств едины в своих взглядах на конфигурацию и перспективы партнёрства в этой сфере. Подтверждением служит поддержка государствами регио­на Резолюций Генеральной Ассамб­леи ООН, инициатором которых выступил Туркменистан, о надёжности и стабильности энергопоставок как важнейшего фактора экономического роста.

Туркменистан исходит из того, что партнёрство в этой сфере необходимо осуществ­лять посредством активного и полноформатного участия всех государств Центральной Азии, и оно должно быть нацелено на создание мощной энергетической инфраструктуры как внутри региона, так и по его внешнему периметру. При этом наша страна постоянно подтверждает свою готовность к существенному наращиванию объёмов поставок своего природного газа и электроэнергии в страны Центральной Азии либо через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях. В данной связи на пятой Консультативной встрече в Душанбе Президент Сердар Бердымухамедов предложил создать новую форму пятистороннего взаимодействия – Энергетический диалог цент­ральноазиатских стран.

Важным вектором партнёрского взаимодействия государств Центральной Азии остаётся транспортная сфера. Подчёркивая, что Центральная Азия в силу своего геостратегического расположения призвана стать важнейшим транспортно-логистическим звеном на континенте, Туркменистан считает важным направить усилия стран на создание мощной и современной инфраструктуры, которая обеспечила бы объединение транспортных систем Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого Туркменистан предлагает составлять конкретные планы по формированию интегрированной транспортной системы стран Центральной Азии, совместно возводить трансрегиональные объекты, использовать мощнос­ти Международного морского порта Туркменбаши в интересах всех стран Центральной Азии, создать на правительственном уровне пятистороннюю рабочую группу по изучению возможнос­тей формирования новых транспортно-коммуникационных маршрутов. В частности, Туркменистан готов к совместной работе по развитию транспортного маршрута Центральная Азия–Каспий–Чёрное море и Центральная Азия–Персидский залив.

Сегодня общими усилиями постепенно создаются благоприятные условия для грузового и пассажирского сообщения между странами Центральной Азии, а также с другими регио­нами Евразийского континента. В развитие этого процесса Туркменистан предложил запустить Центральноазиатскую транспортно-логистическую платформу, которая будет способствовать созданию в регионе транспортных хабов, формированию новых и повышению эффективности существующих транзитных коридоров, оптимизации и гармонизации таможенных, миграционных и других процедур вдоль международных транспортных маршрутов, проходящих по территориям пяти государств.

В общих интересах пяти стран также сделать всё возможное, чтобы регион отвечал современным требованиям экономической конкуренции и стал неотъемлемой частью мирохозяйственных процессов на правах равноправного и эффективного партнёра. В целях придания региональному экономическому сотрудничеству целенаправленного и системного характера Туркменистан предложил создать пятисторонний Деловой совет, который мог бы взять на себя функции по формированию объединённой стратегии по приоритетным направлениям экономического партнёрства, а также вырабатывать конкретные предложения по инвестиционной повестке сотрудничества с зарубежными деловыми кругами.

Туркменистан считает, что сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество государств Центральной Азии должно приобрести стратегическую направленность, а именно, превращение его в одну из основ формирования нового геоэкономического ландшафта Евразии.

Другой важнейший вопрос – центральноазиатская производственная кооперация. Подчёркивая, что объединение природных ресурсов, промышленного и технологического потенциала, создание производственных линий партнёрства, «коридоров интеграции» требуют конкретных и действенных мер, на пятой Консультативной встрече Президент Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть вопрос создания центральноазиатской Торговой палаты. «Смысл и цель её работы – координация наших совместных шагов в развитии торговли; обеспечение коммерческих интересов всех потенциальных экономических субъектов центральноазиатского рынка; привлечение инвестиций для реализации крупных региональных проектов».

В условиях, когда эффективность и конкурентоспособность государств определяются развитием высоких технологий и инновациями, в высшей степени актуальной выступает партнёрство в сфере инновационного развития и высоких технологий. В данной связи Туркменистан предложил создать Совет стран Центральной Азии по новым технологиям, который будет координировать совместные усилия в этом направлении.

В целом все предложения Туркменистана выдвигаются исходя из тенденций на мировом экономическом пространстве и призваны придать региональному экономическому сотрудничеству целенаправленный и системный характер.

Обеспечение устойчивого развития Центральной Азии, повышение качества жизни населения региона напрямую связаны с решением экологических задач, в частности, с улучшением обстановки в Приаралье. В этом плане Туркменистан последовательно продвигает свою инициативу о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединённых Наций. Основой для этого являются принятые по инициативе нашей страны Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала».

К числу главных вопросов регионального сотрудничества Туркменистан также относит координацию усилий по сохранению и использованию водных ресурсов. Здесь позиция нашей страны хорошо известна: единая стратегия действий на долгосрочную перспективу должна осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона и при участии специализированных международных организаций. Обеспечение равного и справедливого доступа к водным ресурсам – обязанность каждого ответственного государства.

Важнейшими факторами сближения и установления братских отношений между народами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на протяжении веков служила общность истории, духовных ценностей и культурных традиций. Это огромное достояние и сегодня во многом укрепляет межгосударственные отношения. Для укрепления гуманитарных контактов Туркменистан предложил запустить региональный культурный диалог, назвав его Форумом культурного диалога Центральной Азии. Задача его состоит в налаживании комплексного, многопланового взаимодействия культурных сообществ братских стран, популяризации богатейшего духовно-исторического наследия народов Центральной Азии, современных достижений в области литературы, искусства, кинематографа, поощрении широких молодёжных контактов. Также актуально по мнению нашей страны усилить и активизировать совместную работу в ЮНЕСКО, в том числе по сохранению исторического наследия народов Центральной Азии, выделив данную тему в качестве отдельного направления деятельности делегаций государств региона в ООН и поручив внешнеполитическим ведомствам разработку сов­местного плана действий стран Центральной Азии по работе с Секретариатом ЮНЕСКО.

Межгосударственная региональная интеграция – процесс не быстрый, последовательный и поэтапный. Постоянной задачей Консультативных встреч глав государств является согласование интересов стран, выбор на каждом этапе определённых целей, придание импульса дальнейшему углублению интеграционных процессов.

В ходе состоявшегося 5 августа телефонного разговора Президентов Туркменистана и Казахстана констатировалась актуальность консолидации усилий в региональном формате в условиях новых вызовов. При этом Туркменистан подтвердил свою твёрдую нацеленность на дальнейшее укрепление братских, добрососедских отношений со всеми государствами региона. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 8 августа 2024 г.