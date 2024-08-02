Голландские компании планируют совершить ответную аграрную миссию в Туркменистан

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов встретился с Мохаммадом Реза Машади, управляющим директором авторитетной международной организации East-West Trade, которая оказывает содействие голландским компаниям в развитии торговли и международного бизнеса в аграрной сфере. На встрече также присутствовал бывший посол Нидерландов в Казахстане Питер ван Левен, который в настоящее время является консультантом этой организации.

Во время встречи Мохаммад Реза Машади подчеркнул успешность туркменской аграрной миссии в Амстердаме и проведенного отдельного форума о туркменском рынке в июне текущего года.

Он отметил, что в настоящее время возрастает количество голландских компаний, заинтересованных в изучении туркменского рынка. Этот рост интереса является прямым ответом на вышеупомянутую туркменскую миссию, которая включала участие представителей частного сектора и Министерства сельского хозяйства Туркменистана. По словам Мохаммада Реза, направлениями деятельности голландских компаний будут такие области, как зеленые теплицы, экологически чистые технологии и зерновые культуры.

Предварительная программа миссии включает организацию встреч с частным сектором и государственными ведомствами Туркменистана, ответственными за аграрный сектор, проведение форума, различные презентации, выступления с лекциями для вузов Туркменистана и посещение соответствующих объектов в данной области.

Эта инициатива возникла после успешной туркменской аграрной миссии в Амстердаме, которая предоставила туркменским предпринимателям уникальные возможности для изучения передовых технологий в сельском хозяйстве. Основными темами обсуждения стали водосберегающие технологии и сокращение выбросов метана, что особенно актуально в свете изменения климата и международных обязательств Туркменистана по уменьшению экологического следа.

Туркменистан и Нидерланды обладают множеством возможностей для взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, среди которых сельское хозяйство является особенно актуальным. Организация таких миссий помогает укрепить двусторонние отношения и открыть новые горизонты для совместной работы в различных направлениях.///nCa, 2 августа 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)