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Туркменистан готов инвестировать в строительство железной дороги в Афганистане Тургунди-Герат

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Туркменская делегация во главе с Председателем Агентства «Туркмендемиреллары» (Туркменские железные дороги) Азатом Атамурадовым провела в Кабуле переговоры с заместителем министра железных дорог Афганистана Бахтур Рахман Шарафтом, сообщило Министерство общественных работ Афганистана.

В ходе двухдневных переговоров делегации обеих стран подробно обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего железнодорожного сотрудничества.

В первый день встречи стороны рассмотрели проект расширения станции Тургунди, продление железнодорожной линии Тургунди-Герат. В частности, речь шла о прокладке первого участка трассы протяженностью 22 километра до Санобара.

Туркменская делегация выразила заинтересованность в инвестировании в железнодорожную инфраструктуру Афганистана и заявила о готовности инвестировать в расширение станции Тургунди и строительство первого участка железнодорожной линии Тургунди-Герат. Было заявлено, что инвестиции планируется окупить за счет доходов от эксплуатации линии.

Строительство этих объектов позволит увеличить объемы грузовых и транзитных перевозок между двумя странами и создаст дополнительные удобства для частного сектора в сфере транспорта, отмечает афганское министерство.

Ожидается, что после подписания контракта и соглашения строительные работы начнутся 1 сентября текущего года.

Согласно пресс-релизу, заместитель министра железных дорог отметил, что до начала работ министерство передаст туркменской стороне проект железнодорожной линии Тургунди-Герат, в соответствии с которым будут осуществлены строительные работы.

Отдельной темой переговоров стали вопросы подготовки кадров для железнодорожного сектора Афганистана, создание совместных рабочих групп для продвижения проекта коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Линия Тургунди-Герат станет частью новой железнодорожной магистрали Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, которая пройдет с западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в Индию. Строительство магистрали было обсуждено недавно в Актау на трехсторонней встрече представителей Казахстана, Туркменистана и Афганистана.

«Тургунди – Герат – это не только строительство железной дороги, но и дальнейшее развитие грузопотока, привлечение грузов по данному направлению. С участием казахстанской стороны мы можем в разы увеличить привлекательность этого коридора», — отметил тогда на встрече генеральный Директор Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхан Чакыев. ///nCa, 1 августа 2024 г.

 

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