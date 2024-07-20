Казахстан, Туркменистан и Афганистан обсудили строительство новой железнодорожной магистрали – Туркменистан в ближайшее время начнет строительство логистического центра в афганском Тургунди

На полях первого транспортного торгово-экспортного форума в Актау состоялась трехсторонняя встреча представителей Казахстана, Туркменистана и Афганистана.

Стороны обсудили возможности строительства новой железнодорожной магистрали Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, которая пройдет с западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в Индию, сообщает официальный вебсайт Премьер-министра Казахстана.

Совместное участие в реализации данного проекта предложил глава Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев. По его словам, туркменская сторона уже согласовала с афганскими коллегами создание логистического центра в Тургунди и в ближайшее время намерена приступить к строительству.

Планируется построить мощности для перевалки зерна, контейнеров и других грузов. Ожидается, что после запуска проекта логистический центр даст импульс увеличению грузооборота со стороны Тургунди.

«Мы приглашаем к участию в строительстве казахстанскую сторону. Известно, что у вас налажено качественное производство верхнего железнодорожного полотна. Есть и много других возможностей. Тургунди – Герат это не только строительство железной дороги, но и дальнейшее развитие грузопотока, привлечение грузов по данному направлению. С участием казахстанской стороны мы можем в разы увеличить привлекательность этого коридора», — отметил Мамметхан Чакыев.

Представители афганской стороны выразили готовность обеспечить транзит грузов через Казахстан и Туркменистан в Пакистан. Они подчеркнули эффективность развития данного коридора для всех участников перевозочного процесса и выразили заинтересованность в импорте китайских товаров через территории Казахстана и Туркменистана.

«Мы рады приветствовать предложения о совместной реализации нового железнодорожного направления и слышать, что у Туркменистана и Афганистана есть планы по строительству дороги Тургунди – Герат. Очень важно, когда стороны проекта объединяют усилия. Мы поддерживаем идею Туркменистана, это фактически начало строительства западного коридора через Афганистан в Пакистан и далее в Индию», — отметил Серик Жумангарин. /// nCa, 20 июля 2024 г.