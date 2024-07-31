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Туркменские специалисты прошли обучение на климатических курсах в Узбекистане

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Представители Туркменистана прошли обучение на курсах для экологов государственного и общественного профиля на базе Центрально-Азиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата в Ташкенте, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

250 человек – поровну для каждой из пяти стран Центральной Азии – станут слушателями тренингов, посвященных вопросам адаптации к климатическим изменениям и оценке климатических рисков. Причем треть слушателей будут составлять женщины.

Акция проводится в рамках выполнения региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) – «Управление климатическими рисками в Центральной Азии» в сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).

На пленарном заседании страновые команды представили «домашнее задание» – своё видение процесса реагирования для одного из видов последствий чрезвычайных ситуаций, которые связаны с климатом. Слушатели оценивали климатический риск, научно обосновывали меры реагирования.

Организаторами были предложены структурированные презентации, практические примеры, интерактивные секции, тематические исследования, работа в группах, викторины.

Участники курсов могли сами провести учебную сессию, продемонстрировать концепцию «остаточных рисков и каскадных эффектов на уровне агросообществ».

В регионе накоплен богатейший опыт борьбы с опустыниванием, природопользования и сельхозпроизводства в условиях аридного климата, в пяти государствах действуют уникальные адаптационные модели. Тем не менее, по признанию участников, повышать свой профессиональный уровень всегда полезно, как и спроецировать сторонний взгляд на климатическую ситуацию своей страны с позиции существующих реалий и накопленного опыта ведения хозяйственной деятельности в аридной среде.

Также важной частью тренинга было коллегиальное общение, межстрановой и межсекторальный научно-практический обмен мнениями. Так, в кулуарах учебного поля слушатели могли обогатить знания, обсудить актуальные вопросы поддержания в стабильном состоянии речных бассейнов, поделиться с коллегами из стран-соседей наработками, наладить профессиональные контакты. ///nCa, 31 июля 2024 г. (фото – Туркменистан Золотой Век)

 

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