Туркменистан – Таджикистан: Стратегическое партнёрство братских народов

Ирина Имамкулиева

Туркменистан и Таджикистан, исходя из своих стратегических задач и программных документов, совместными усилиями поддерживают положительную динамику взаимодействия по всем приоритетным направлениям сотрудничества. Основанные на принципах равноправия, взаимной поддержки и доверия, туркмено-таджикские отношения демонстрируют образцовую модель стратегического партнёрства.

Этапы большого пути

Два братских народа – туркмен и таджиков испокон веков связывают историческая и культурная общность, дружественные и добрососедские отношения. Политическую основу межгосударственных отношений в новых исторических условиях заложил подписанный в 1993 году Протокол «Об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Таджикистан». В 2007 году суверенные государства подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Стремясь вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу и реальным потребностям дальнейшего развития туркмено-таджикского сотрудничества, 2 ноября 2017 года в городе Душанбе в рамках официального визита Президента Туркменистана в Республику Таджикистан был подписан Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Таджикистан. В соответствии с Договором установлены долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнёрства, которые обе стороны согласились всесторонне развивать на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия. Для укрепления стратегического партнёрства Туркменистан и Таджикистан договорились использовать и совершенствовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, проводить регулярный обмен мнениями и согласовывать позиции по вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Новый импульс развитию стратегического партнёрства придал государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Таджикистан в мае 2023 года. По итогам состоявшихся переговоров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Таджикистаном. В этом важном документе подтверждено неизменное намерение двух государств и впредь активно развивать многовекторное сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате и конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций.

Стратегическое партнёрство представляет собой уникальный формат межгосударственного взаимодействия и является конкретным отражением многогранного характера туркмено-таджикских отношений. В их основе –исторически сложившиеся узы дружбы и добрососедства, а также высокая степень взаимопонимания и доверия, которая установилась в межгосударственных отношениях благодаря политической воле глав государств, приоритетов экономического и социального развития, совпадение подходов к обеспечению мира и безопасности в регионе и к формированию новой архитектуры мироустройства. Надёжность стратегического партнёрства определяется взаимной готовностью учитывать интересы друг друга и наличием действенных механизмов сотрудничества, а также взаимной ответственностью за реализацию достигнутых договорённостей.

На ключевых направлениях сотрудничества

Два суверенных государства последовательно реализуют потенциал двустороннего стратегического партнёрства во всех ключевых сферах. Принципиальное значение для взаимодействия в политико-дипломатической сфере имеет схожесть либо совпадение подходов сторон к рассмотрению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Туркменистан и Таджикистан выступают с общих позиций по вопросам сохранения и поддержания всеобщего мира и стабильности, противодействия современным угрозам, реализации Целей устойчивого развития. Таджикистан является соавтором 24-х резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и других инициатив, выдвинутых Туркменистаном, а также участвует в Группе друзей по устойчивому транспорту, созданной по инициативе Туркменистана в рамках ООН. Туркменистан в свою очередь является соавтором 10-ти резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, предложенных Таджикистаном. Формируя будущее Центральноазиатского региона, Президенты Туркменистана и Таджикистана в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии прилагают усилия по обеспечению устойчивого развития стран региона, укреплению духа добрососедства, доверия и нерушимой дружбы.

В атмосфере высокого доверия проходят встречи и переговоры на высшем уровне.

10 мая 2023 года Президент Сердар Бердымухамедов посетил Республику Таджикистан с двухдневным государственным визитом. Состоявшиеся переговоры позволили обстоятельно обсудить текущее состояние двустороннего взаимодействия, ход реализации достигнутых ранее договорённостей, а также рассмотреть и обозначить перспективы для вывода туркмено-таджикского сотрудничества на новый уровень в соответствии с имеющимся потенциалом. Обе стороны высоко оценили итоги состоявшихся переговоров, отметив, что подписание Декларации об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Таджикистаном открывает новую страницу в двусторонних отношениях. В рамках визита в Республику Таджикистан в мае 2023 года Президент Сердар Бердымухамедов провёл встречи с Председателями Маджлиси Намояндагон и Маджлиси Милли Маджлиси Оли (Парламента) Республики Таджикистан.

4 апреля 2024 года Таджикистан с двухдневным официальным визитом посетил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Предметом детального обсуждения с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном стали актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, представляющие взаимный интерес, а также двустороннего взаимодействия. Кроме того, состоялись встречи с руководителями национального парламента Республики Таджикистан.

В Таджикистане высоко оценивают роль Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в развитии как двусторонних межгосударственных отношений, так и в укреплении отношений братской дружбы между странами Центральной Азии, в упрочении безопасности и стабильности в регионе. В сентябре 2023 года в Душанбе в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил Герою-Аркадагу Почётный Знак глав государств Центральной Азии за выдающийся вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между государствами региона, за углубление сотрудничества стран региона в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных интересов и инициатив центральноазиатских стран в международном сообществе, а также за многолетние личные усилия, направленные на созидательное и поступательное развитие. Это – поистине заслуженная награда, – подчеркнул глава Таджикистана. – Многолетняя продуктивная деятельность на посту главы государства снискали Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову всеобщее уважение и заслуженный авторитет в братском Туркменистане и далеко за его пределами. Благодаря целеустремлённой и последовательной деятельности Героя-Аркадага ещё более возрастает авторитет Туркменистана на международной арене.

Считая Таджикистан значимым и перспективным партнёром, Туркменистан стремится к углублению и диверсификации взаимовыгодного сотрудничества с учётом имеющегося солидного потенциала и приоритетов социально-экономического развития двух стран. Туркменистан готов значительно расширить сотрудничество в сфере поставок продукции ТЭК, строительной и химической индустрии, пищевой и текстильной промышленности и сельского хозяйства, фармацевтической отрасли и других товаров. Туркменистан готов экспортировать туркменскую электроэнергию и природный газ в Таджикистан через территорию Узбекистана, а также увеличить объём поставок нефтепродуктов в зависимости от потребностей таджикской стороны.

Таджикистан также серьёзно настроен на то, чтобы Туркменистан стал одним из его ведущих внешнеэкономических партнёров. Основными перспективными секторами сотрудничества Таджикистан обозначил лёгкую, нефтегазовую, химическую, металлургическую промышленность, АПК, транспорт и коммуникации, а также развитие промышленной кооперации и создание совместных производств, активизацию деловых контактов. Как известно, Национальный Лидер туркменского народа в ходе визита в Республику Таджикистан в этом году высоко оценил качество добываемого здесь мрамора. А недавно представительная группа во главе с руководителем Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразовым посетила Республику Таджикистан и побывала на предприятии по производству мрамора. По качеству и практичности он полностью соответствуют требованиям при возведении объектов города Аркадаг.

Важное значение придаётся взаимодействию бизнес-сообществ. В рамках визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан в мае 2023 года состоялись Туркмено-таджикский бизнес-форум, по итогам которого было подписано более 20 документов, а также первое заседание совместного Делового совета и выставка экспортных товаров двух стран. Большая роль в достижении намеченных планов отводится деятельности Совместной туркмено-таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Среди ключевых векторов взаимодействия Туркменистана и Таджикистана особое место занимает сектор транспорта. Таджикистан заинтересован в активном использовании возможностей Международного морского порта Туркменбаши для транспортировки своих грузов. В свою очередь Туркменистан готов к совместной работе по транспортному коридору, который бы соединил наши государства с выходом на Каспийское море. Сегодня имеются все возможности для активизации сотрудничества по созданию транспортного маршрута из Таджикистана в Туркменистан, к побережью Каспия, с выходом на Иран и далее к Персидскому заливу, а также в Турцию. Это – кратчайший путь из Китая в Европу, на Ближний и Средний Восток, подчёркивает Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Особое внимание стороны придают дальнейшему укреплению и совершенствованию деятельности Международного фонда спасения Арала, являющегося ключевой региональной структурой, нацеленной на обеспечение сотрудничества в сфере улучшения экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье.

Примером братских отношений в сфере образования является строительство по инициативе Туркменистана средней общеобразовательной школы имени Махтумкули в районе Дусти Хатлонской области. Постановление о строительстве комплекса зданий этого нового учебного заведения, рассчитанного на 540 мест, Президент Сердар Бердымухамедов подписал в декабре 2022 года.

На фоне двустороннего стратегического партнёрства новым конкретным содержанием наполняются межпарламентские связи. В мае 2022 года Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана совершил первый визит в Туркменистан.

В целом туркмено-таджикские отношения имеют тенденцию поэтапного расширения. В них наблюдается процесс практической реализации обоюдного стремления вывести многоплановое стратегическое партнёрство в соответствии с потенциалом и потребностями двух государств на траекторию интенсивного развития. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 30 июля 2024 г.