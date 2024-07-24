Визит министра иностранных дел Туркменистана в Пакистан

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов во главе делегации находится с визитом в Пакистане. 23 июля 2024 года он провел ряд встреч, в том числе с Президентом Пакистана и премьер-министром страны. Также в этот же день состоялись двусторонние политические консультации.

Как очевидно из материалов прессы, в ходе встреч были обсуждены вопросы предстоящего визита в Исламабад Национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Встреча делегации Туркменистана с Президентом Исламской Республики Пакистан

В ходе встречи Президент Асиф Али Зардари выразил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову свое уважение и признательность за личный вклад в развитие дружбы и братских отношений между Туркменистаном и Пакистаном.

В продолжение беседы был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Встреча с премьер-министром

23 июля 2024 года в рамках визита делегации Туркменистана в Пакистан состоялась встреча с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шехбазом Шарифом.

Премьер-министр подчеркнул необходимость расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурных связей между Пакистаном и Туркменистаном.

Стороны обсудили ключевые направления партнерства между двумя странами. В числе наиболее актуальных вопросов была рассмотрена совместная деятельность в энергетической, транспортной отраслях, коммуникации, а также в сфере торговли.

Была достигнута договоренность об активизации подготовки двусторонних соглашений и меморандумов, планируемых к подписанию в ходе предстоящих визитов на высшем государственном и правительственном уровнях.

Встреча Сопредседателей совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

23 июля 2024 года состоялась встреча Председателя Туркмено-пакистанской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Председателем Пакистано-туркменской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мoхаммадом Исхак Даром.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономического партнёрства между Туркменистаном и Пакистаном. Отдельной темой стало обсуждение реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Туркмено-пакистанские политические консультации

В Министерстве иностранных дел Пакистана состоялся третий раунд туркмено-пакистанских политических консультаций, сообщает МИД Пакистана. Пакистанскую сторону возглавлял заместитель премьер-министра и министр иностранных дел, сенатор Мохаммад Исхак Дар. Туркменскую сторону возглавлял вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В рамках консультаций стороны договорились активизировать совместные усилия по дальнейшему расширению и углублению двустороннего сотрудничества, включая политическую, экономическую и оборонную сферы. Также было решено развивать более тесное экономическое взаимодействие в приоритетных областях торговли и инвестиций, энергетики, коммуникационных и информационных технологий.

Стороны также обсудили проекты газопровода ТАПИ и линии электропередачи TAП.

Министр иностранных дел Пакистана выразил приверженность дальнейшему укреплению двусторонних торгово-экономических связей в соответствии с их реальным потенциалом. В этой связи он подчеркнул необходимость скорейшего завершения работы над Соглашением о транзитной торговле и либерализации визового режима для облегчения въезда бизнесменов.

Стороны также договорились содействовать двустороннему парламентскому взаимодействию и расширять культурные обмены, образовательные стипендии, включая подготовку дипломатов.

Была подчеркнута значимость совместных усилий в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая терроризм и киберпреступность.

Также констатировалось, что Туркменистан и Пакистан конструктивно взаимодействуют в рамках международных и региональных структур, в частности страны обоюдно поддерживают выдвигаемые двумя государствами инициативы и предложения.

Стороны затронули региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Афганистане.

Совместная пресс-конференция

[по материалам Associated Press of Pakistan]

Министры иностранных дел, выступая на совместной пресс-конференции по итогам своей встречи, сообщили СМИ, что в ходе политических консультаций был проведен всесторонний обзор двусторонних отношений во всех измерениях, а также обсуждено развитие более тесного экономического взаимодействия в приоритетных областях инвестиций, включая энергетику, коммуникационные и информационные технологии.

Заместитель премьер-министра Исхак Дар заявил, что обе стороны намерены активизировать обмены на уровне руководства, поскольку Пакистан с нетерпением ожидает визита национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова для дальнейшего развития и укрепления дружественных связей между двумя странами.

Он сказал, что обе страны поддерживают глубокие отношения, основанные на общем видении мира и процветания.

Исхак Дар рассказал о возможностях инвестиционного сотрудничества, в частности он подчеркнул особую роль Специального совета по содействию инвестициям (SIFC), и пригласил туркменские компании воспользоваться благоприятным инвестиционным климатом в Пакистане.

Кроме того, он сказал, что морские порты Пакистана предлагают бизнес-сообществам двух стран изучить беспроигрышные варианты партнерства. Так, Исхак Дар пригласил туркменских бизнесменов воспользоваться потенциалом морских портов Гвадар и Карачи для расширения торговой взаимосвязанности с Ближним Востоком, странами Африки и за пределы региона.

Обе стороны также рассмотрели прогресс в строительстве газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП, которые открывают огромные возможности для обеих стран и региона.

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что на политических консультациях состоялось широкое обсуждение политических и дипломатических связей, торгово-экономических и культурных обменов, а также определены направления взаимного сотрудничества.

Назвав дружественные отношения с Пакистаном одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана, он сказал, что Пакистан является важным партнером, поскольку обе стороны испытывают взаимопонимание практически по всем вопросам регионального и глобального значения.

“В ходе обсуждений рассмотрены потенциал визитов на высоком уровне между двумя странами, что отражает глубокие узы дружбы и неизменной поддержки, которые характеризуют туркмено-пакистанские отношения с момента обретения нами независимости”, – сказал Мередов.

Он поблагодарил Пакистан за последовательную поддержку нейтралитета Туркменистана и подчеркнул, что обе страны постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций, в частности в ООН.

По словам Мередова, обе стороны договорились приложить совместные усилия для реализации проектов газопровода ТАПИ и ЛЭП, волоконно-оптической связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Подчеркнув важность развития совместной современной инфраструктуры вдоль коридоров Восток-Запад и Север-Юг, министр сообщил о том, что обе страны договорились поддерживать активный диалог о создании международного транспортного маршрута для использования транзитного потенциала. ///nCa, 24 июля 2024 г.