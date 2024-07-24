Социальная поддержка женщин в Туркменистане: ЮНФПА провел обучающий семинар для специалистов

8-12 июля Представительство Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане провело пятидневный семинар, посвященный оказанию социальной поддержки женщинам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Целью мероприятия была подготовка специалистов по социальной работе и психологов для оказания социальных услуг и психологического консультирования женщин и семей из уязвимых групп населения. Семинар был проведен в сотрудничестве с Национальным обществом Красного Полумесяца и способствовал координации работы специалистов по социальной работе.

Семинар был организован в рамках Национального плана действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы и способствовал повышению потенциала специалистов по социальной работе в области гендерного равенства. Также обсуждалось обеспечение качества предоставляемых услуг в соответствии с Законом Туркменистана “О социальных услугах”.

“Очень важно, чтобы мы прилагали усилия, менялись сами и меняли свое окружение. Важно пропагандировать такие ценности, как уважение друг к другу, поддержку и равное отношение в семье и в обществе к женщинам и девочкам, поощрение достижений и успехов девочек и женщин. Такую работу необходимо проводить и среди мужчин, и среди женщин. Продвигая гендерное равенство во взаимоотношениях, в наших семьях, и в обществе, мы создаем общество, в котором каждый чувствует себя полноценным и нужным. Учитывая вклад каждого, мы создаем экономически сильное и социально защищенное общество.” – отметила одна из участниц семинара.

В семинаре приняли участие более 70 человек, включая представителей Министерства труда и социальной защиты населения, Института государства, права и демократии, Национального общества Красного Полумесяца, общественного объединения Кейик окара, а также специалистов по социальной работе.

Этот семинар стал важным шагом в укреплении социальной защиты и продвижении гендерного равенства в Туркменистане. ЮНФПА продолжит поддерживать инициативы, направленные на улучшение жизни женщин и семей в стране. ///ЮНФПА, 22 июля 2024 г.