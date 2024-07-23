Международный инвестиционный форум и выставка (TIF 2024) пройдут в Ашхабаде с 19 по 20 сентября 2024 года

Международный инвестиционный форум и выставка (TIF 2024) пройдут в Ашхабаде 19-20 сентября 2024 года, в преддверии 33–й годовщины Независимости Туркменистана.

https://tif-turkmenistan.com/

Форум будет организован Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана.

TIF 2024 призван стать ведущим международным мероприятием по привлечению инвестиций в экономику Туркменистана, обсуждению ключевых вопросов, связанных с реализацией новых инвестиционных проектов, и дальнейшему развитию международного сотрудничества.

В работе форума примут участие руководители высшего звена, эксперты и представители ведущих национальных и международных нефтегазовых, энергетических, строительных, транспортных и коммуникационных компаний. На TIF 2024 также будут представлены крупнейшие мировые финансовые институты, банки, международные организации и исследовательские центры. ///Turkmen-Forum, 22 июля 2024 г.