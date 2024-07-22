Туркменистан нацелен на укрепление международного сотрудничества в области ВИЭ

В Туркменистане будет разработан План по укреплению международного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии на 2025–2030 годы.

Об этом доложил вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов.

Как известно, в Туркменистане проводится комплексная работа по реализации Закона «О возобновляемых источниках энергии» и Национальной стратегии по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года.

Принимаются также надлежащие меры по выполнению обязательств, вытекающих из Парижского соглашения и Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата.

В целях активизации плодотворного партнёрства в этой сфере, координации деятельности, осуществляемой соответствующими отечественными министерствами и ведомствами на международном уровне, подготовлен ряд предложений.

Так, предлагается разработать проект Плана по укреплению международного сотрудничества Туркменистана в области возобновляемых источников энергии на 2025–2030 годы. С этой целью предусматривается осуществлять тесное взаимодействие с профильными международными организациями, финансовыми институтами, научно-исследовательскими центрами и структурами.

Для обсуждения вопросов подготовки проекта данного Плана предлагается в первой половине сентября текущего года организовать Международную конференцию с участием представителей Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC), Программы развития ООН (UNDP), Программы ООН по окружающей среде (UNEP), специализированного учреждения ООН по промышленному развитию (UNIDO), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE), а также Глобального экологического фонда (GEF) и Регионального экологического центра Центральной Азии (CAREC).

Кроме того, предлагается во второй половине сентября нынешнего года направить представителей Туркменистана с рабочим визитом в Абу-Даби (ОАЭ) для обсуждения широкого комплекса вопросов, связанных с вышеназванной тематикой, с руководством Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

В целях привлечения в экономику страны инвестиций, основанных на высоких технологиях в данной области, и инноваций было озвучено предложение по наращиванию сотрудничества с ведущими мировыми компаниями в рамках Международного инвестиционного форума Туркменистана, который состоится в Ашхабаде 19–20 сентября 2024 года.

Для подготовки проекта вышеназванного Плана также предлагается создать рабочую группу в составе представителей соответствующих министерств и ведомств.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане уделяется большое внимание развитию возобновляемых источников энергии. В стране имеются благоприятные условия для практического использования солнечной и ветровой энергии. В данной сфере осуществляется успешное взаимодействие в контексте обмена опытом с международными организациями.

Одобрив представленные предложения, глава государства поручил приступить к соответствующей работе по подготовке Плана по укреплению международного сотрудничества Туркменистана в области возобновляемых источников энергии на 2025–2030 годы. ///nCa, 22 июля 2024 г.