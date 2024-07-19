Международный журнал Diplomatic World в очередном выпуске освещает события в Туркменистане

Руководитель Института Diplomatic World Барбара Дитрих передала Посольству Туркменистана в Брюсселе новый 74-й выпуск журнала. В этом номере освещены важные события, связанные с внешнеполитической деятельностью Туркменистана на треке взаимодействия с институтами ЕС и странами Бенилюкс.

Одна из ключевых статей журнала посвящена визиту министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Брюссель в марте текущего года, в ходе которого министр провел ряд встреч с руководителями институтов ЕС и Бельгии, обсудив перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Еще одной значимой темой выпуска стал круглый стол, организованный в Брюсселе с участием туркменского министра иностранных дел, который собрал представителей около 150 европейских компаний, исследовательских институтов и различных финансовых институтов. В ходе мероприятия обсуждались вопросы сотрудничества и совместных проектов между европейскими компаниями и Туркменистаном.

В журнале также опубликовано интервью с послом Туркменистана в Бельгии С. Пальвановым.

В своем интервью посол рассказывает о текущем состоянии и перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества с институтами Европейского Союза, приоритетах внешней политики Туркменистана в отдельных направлениях, а также о великом мыслителе и поэте Махтумкули и деятельности посольства в сфере публичной дипломатии.

Diplomatic World — это ежеквартальный международный журнал, публикующийся в цифровом и печатном виде, который объединяет миры политики, дипломатии, бизнеса, финансов, искусства и культуры. Журнал представляет собой эксклюзивный интерфейс между лицами, принимающими решения в экономических, политических и дипломатических кругах. Он распространяется среди высокопоставленных читателей, включая послов, глав государств, представителей институтов ЕС, генеральных директоров ведущих многонациональных компаний и ведущих аналитических центров. Diplomatic World предоставляет этой широкой и разнообразной аудитории глубокое и определяющее тенденции понимание последних дипломатических, международных и европейских событий и тенденций. ///nCa, 19 июля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)