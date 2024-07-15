15 июля 2024 года посольство Турции в Ашхабаде провело мероприятие и фотовыставку, приуроченные ко Дню демократии и национального единства.

Мероприятие было посвящено памяти мучеников, которые пожертвовали своими жизнями, защищая демократию от попытки государственного переворота в 2016 году.

Программа проходила в Культурном центре посольства Турции в Ашхабаде. В мероприятии приняли участие посол Ахмет Демирок, сотрудники посольства и граждане страны.

Выступая на церемонии, которая началась с минуты молчания и исполнения Государственного гимна, посол Демирок сказал, что они собрались, чтобы отметить 8-ю годовщину предательской попытки государственного переворота 15 июля.

«В предательской попытке государственного переворота, свидетелями которой мы стали 8 лет назад, наш народ показал всему миру, что нет силы выше его собственной воли и суверенитета», – отметил он.

«Наша великая нация под решительным руководством нашего Президента оказала эпическое сопротивление заговорщикам, нацелившимся на многовековые достижения нашей республики», – продолжил Посол.

Заявив, что за последние 8 лет виновные в попытке государственного переворота были привлечены к ответственности в судах, Демирок сказал: «Как вы знаете, ФЕТО, пользуясь нашими братскими, языковыми и религиозными связями, уже давно нацелилась на многие страны, включая Туркменистан и сумела создать крупные сети. В то время как некоторые страны, где систематически гнездится ФЕТО, поддерживают нашу борьбу, a некоторые страны выступили против нас и продолжают это делать. Даже такое отношение, которое мы видим со стороны некоторых стран, говорит о связи этой организации с иностранными державами».

После этого в память о мучениках 15 июля был прочитан Священный Коран и произнесены молитвы.

Гости также посетили фотовыставку, посвященную мученикам 15 июля.

Ниже приводится сокращенная версия выступления посла Ахмета Демирока:

– Уважаемые граждане ,

– Уважаемые коллеги,

– Уважаемые представители прессы,

– Сегодня мы собрались по случаю поминальной церемонии, организованной в рамках Дня демократии и национального единства Турции.

– Прошло 8 лет с тех пор, как была предотвращена предательская попытка государственного переворота 15 июля.

– Сегодня мы еще раз вспоминаем героическое сопротивление нашего народа этому самому страшному предательству, которое мы пережили 8 лет назад.

– По этому случаю мы чтим память 251 мученика демократии, которого мы потеряли в результате вероломной попытки государственного переворота 15 июля и выражаем признательность и благодарность нашему великому народу, особенно нашим мученикам и ветеранам, которые защищали независимость и суверенитет нашей страны.

– Дорогие гости,

– Как вы знаете, наша республика была основана сто лет назад в результате эпической борьбы за освобождение нашей любимой нации под руководством Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и его соратников.

-Гази Мустафа Кемаль Ататюрк, обладая великим видением, провозгласил республику, которая является наиболее подходящей системой правления для человеческого достоинства.

– Ататюрк подарил турецкому народу демократию, в которой он мог осуществлять свою свободную волю в государственном управлении.

– Однако, к сожалению, в нашей недавней истории были попытки государственного переворота, направленные на уничтожение нашей демократии и свободы воли народа. Попытка государственного переворота 15 июля является последним примером этого.

-Турецкая Республика основана на воле и абсолютном суверенитете нашего народа.

-В предательской попытке государственного переворота, свидетелями которой мы стали 8 лет назад, наш народ показал всему миру, что нет силы выше его собственной воли и суверенитета.

– Наша великая нация под решительным руководством нашего Президента оказала эпическое сопротивление заговорщикам, нацелившимся на многовековые достижения нашей республики.

-В ту ночь наш народ испытал те эмоции, которые наш национальный поэт, покойный Мехмет Акиф Эрсой, подчеркнул в нашем государственном гимне.

– Что говорит Акиф:

Друг!не позволяй негодяям войти в мою страну;

Прикрывай свое тело,пусть этот бесстыдный поступок прекратится.

– В ночь на 15 июля наши люди выступили против танков, винтовок и предотвратили запланированные бессовестные действия.

– Дорогие гости,

– Выявленные виновные в попытке государственного переворота были привлечены к ответственности перед правосудием.

– С другой стороны, фундаментальной обязанностью нашего государства было очистить нашу страну от сети ФЕТО, которая на протяжении десятилетий проникла в наше государство, армию, судебную систему, полицию, деловой мир, короче говоря, во все аспекты жизни общества.

– Несмотря на масштабы угрозы и опасности, с которыми мы сталкиваемся, наша борьба внутри страны велась на основе принципов верховенства закона. /// nCa, 15 июля 2024 г. [в сотрудничестве с посольством Турции в Туркменистане]

Несколько фотографий с мероприятия: