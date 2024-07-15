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Китайский грузовой поезд прибудет в Иран из Туркменистана: посол

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Посол Ирана в Китае заявил, что китайский транзитный поезд прибудет в Иран с контрольно-пропускного пункта Инче Борун после пересечения границ Казахстана и Туркменистана.

Мохсен Бахтияр, посол Ирана в Китае, написал в социальной сети X, что «В продолжение усилий посольства ИРИ по укреплению транзитных позиций страны при перевозке китайских товаров в Западную Азию и Европу, из Сианя отправился поезд в направлении Тегерана».

Далее иранский посол написал, что “после прохождения через территории Казахстана и Туркменистана этот состав въедет на территорию Ирана через пограничный переход Инче Борун через 10 дней”. ///Mehrnews, 14 июля 2024 г. 

 

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