Вопросы подготовки туркменских специалистов в области водного транспорта обсуждены в Астрахани

Вопросы подготовки специалистов для морского и речного транспорта Туркменистана на базе Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, расположенного в Астрахани (Россия) обсудил Консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов во время встречи с директором вуза Ольгой Карташовой. В беседе принял участие министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

В рамках визита Ольга Карташова провела для туркменского дипломата экскурсию по кабинетам и лабораториям учебного корпуса факультета высшего образования, расположенного по улице Никольской. В частности, консул осмотрел лабораторию «Судовождение на морских и внутренних водных путях», научно-исследовательскую лабораторию имени Гейдара Алиева, специализирующаяся на аспектах цифровизации водного транспорта. Он также посетил аудитории Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана и Зал дружбы, где размещены стенды с информацией о прикаспийских странах.

В рамках встречи Ольга Карташова выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с туркменской стороной в подготовке и переподготовке высококвалифицированных специалистов для нужд воднотранспортной отрасли.

Иламанов высоко оценил научно-образовательный потенциал КИМРТ, подчеркнув, что вопрос подготовки кадров для морского транспорта является приоритетной задачей для Туркменистана.

Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества в сфере высшего и среднего образования, увеличения в Каспийском институте количества студентов из Туркменистана. В этих целях, в частности, была достигнута договорённость организовать в режиме видео-конференц-связи встречу с участием представителей Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

В настоящее время в учебных заведениях Астраханской области проходят обучение более 3 тысяч студентов из прикаспийских государств. 1700 из них – граждане Туркменистана. По итогам 2023/2024 учебного года их количество возросло на 600 человек.///nCa, 11 июля 2024 г.