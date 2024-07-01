Иран готов к транзиту серы из Туркменистана по железной дороге Решт-порт Каспиан

Иранские власти заявили о старте в ближайшее время транзитных перевозок серы из Туркменистана по железной дороге Решт- порт Каспиан, которая была пущена в эксплуатацию 20 июня.

Это железнодорожная трасса, соединяющая город Решт с портом Каспиан в Энзели на берегу Каспийского моря, протяженностью 37 километров рассчитана на пропускную способность в 7 миллионов тонн грузов в год. Дорога Решт-Каспиан является первым этапом маршрута Решт — Астара международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».

Управляющий директор железных дорог (RAI) Ирана Миад Салехи заявил, что благодаря этому соединению прогнозируется значительный рост транзита железнодорожных грузов.

«С учетом достигнутых соглашений, уже на следующей неделе мы будем осуществлять транзит серы из Туркменистана по этому маршруту. То есть она будет доставляться из порта Туркменбаши в порт Каспиан, а затем по железной дороге через нашу страну», – цитирует Салехи иранское агентство ISNA.

Он также добавил, что из шести северо-южных коридоров, то есть двух коридоров на востоке Каспийского моря, двух коридоров в центральной части Каспийского моря и двух коридоров на западе Каспийского моря, маршрут порт Каспиан – четвертый коридор, который был открыт на направлении между севером и югом Ирана.

Говоря о преимуществах этого маршрута, Салехи отметил: «Очевидно, что с его открытием мы сможем перевозить грузы из России, которые ранее шли по маршруту Черное море – Красное море – Индийский океан – Индия. Это позволит сократить время доставки с 50 дней до менее чем 20 дней, то есть почти в три раза»

По словам главы железных дорог Ирана, с учетом имеющейся мощности порта Каспиан, которая составляет около 2,5 млн тонн, большую часть грузов можно перевозить по железной дороге. Если же мощность порта будет увеличена, Иран сможет осуществлять по своей территории перевалку до 8 млн тонн грузов. ///nCa, 1 июля 2024 г.