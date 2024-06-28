Национальный Лидер туркменского народа встретился с руководителями японский компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.»

В четверг, 27 июня, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился со старшим советником по стратегическим вопросам японской компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Тацуя Ватанабэ и исполнительным директором этой компании Кендзи Санада.

Япония является долгосрочным стратегическим партнёром Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши страны активно сотрудничают не только на двустороннем уровне, но и в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН, подчеркнул Аркадаг Бердымухамедов.

С участием компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» реализовано несколько крупных проектов, в том числе построен завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе, карбамидный завод в Марыйском велаяте, Келятинский цементный завод.

Наряду с работой по выводу на полную мощность введённых в строй объектов и учитывая большие планы Туркменистана по добыче и переработке природного газа, появляются новые возможности для развития двустороннего сотрудничества.

Как отмечалось, при реализации проектов в Туркменистане важными условиями являются использование передовых практик и высоких технологий, а также соблюдение стандартов качества и экологических требований.

Высказав готовность рассмотреть предложения компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» по дальнейшему развитию двустороннего партнёрства, Национальный Лидер выразил уверенность в продолжении плодотворного взаимодействия.

Бизнесмены в свою очередь подчеркнули, что деловые круги Японии проявляют большой интерес к перспективному туркменскому рынку, где созданы благоприятные условия для продвижения бизнеса, и готовы предоставить опыт и новейшие технологические разработки. ///nCa, 28 июня 2024 г.