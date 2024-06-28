Design Plus – стартовая площадка для творческих предпринимателей Туркменистана

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова
Неправительственная организация Design Plus – уникальная организация в Туркменистане. Это объединение талантливых людей в области искусства и ремесел.
Г-жа Таджигуль Гурбанова стоит у истоков Design Plus. Она известная и состоявшаяся художница, искусствовед и критик, а также организатор выставок. Она является членом Союза художников Туркменистана.
Под эгидой Design Plus известные и начинающие художники получили возможность выставлять свои работы в Туркменистане и ряде других стран.
Это очень выгодно не только для умельцев и ремесленников, которые получают возможность представить свои работы потенциальным покупателям, но и для любителей искусства, которые могут приобрести восхитительные шедевры по разумной цене.
Выставки также дают возможность любителям искусства познакомиться с талантливыми мастерами своего дела. Связавшись напрямую с рукодельниками, люди могут заказать произведения искусства в соответствии со своими конкретными требованиями.
Если вы уже некоторое время находитесь в Туркменистане, то, скорее всего, вы уже видели изысканные произведения искусства, созданные командой Design Plus.
Здесь мы приводим контактные данные г-жи Таджигуль Гурбановой и некоторых членов команды Design Plus.:
Таджигуль Гурбанова
Тел. – +993-65-540048
Электронная почта – artbazartm@gmail.com
Instagram – @artbazar_tm
Дженнет Юсупова
Телефон – +993-65-635180
Сона Халустова
Телефон – +993-65-230044
Контактный телефон: +99365230044
Instagram: @khalustova
TikTok: @sona_389
JBK
Телефон: +993-61-343871
Hemdem Haly
Телефон – 993-65-640086
Электронная почта – hemdemcarpet@gmail.com
Instagram – @hemdemcarpet
TikTok – @hemdemcarpet
Вот лишь несколько образцов из обширных коллекций, созданных этими мастерами:
///nCa, 28июня 2024 г.