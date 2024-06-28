Design Plus – стартовая площадка для творческих предпринимателей Туркменистана

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Неправительственная организация Design Plus – уникальная организация в Туркменистане. Это объединение талантливых людей в области искусства и ремесел.

Г-жа Таджигуль Гурбанова стоит у истоков Design Plus. Она известная и состоявшаяся художница, искусствовед и критик, а также организатор выставок. Она является членом Союза художников Туркменистана.

Под эгидой Design Plus известные и начинающие художники получили возможность выставлять свои работы в Туркменистане и ряде других стран.

Это очень выгодно не только для умельцев и ремесленников, которые получают возможность представить свои работы потенциальным покупателям, но и для любителей искусства, которые могут приобрести восхитительные шедевры по разумной цене.

Выставки также дают возможность любителям искусства познакомиться с талантливыми мастерами своего дела. Связавшись напрямую с рукодельниками, люди могут заказать произведения искусства в соответствии со своими конкретными требованиями.

Если вы уже некоторое время находитесь в Туркменистане, то, скорее всего, вы уже видели изысканные произведения искусства, созданные командой Design Plus.

Здесь мы приводим контактные данные г-жи Таджигуль Гурбановой и некоторых членов команды Design Plus.:

Таджигуль Гурбанова

Тел. – +993-65-540048

Электронная почта – artbazartm@gmail.com

Instagram – @artbazar_tm

Дженнет Юсупова

Телефон – +993-65-635180

Сона Халустова

Телефон – +993-65-230044

Контактный телефон: +99365230044

Instagram: @khalustova

TikTok: @sona_389

JBK

Телефон: +993-61-343871

Hemdem Haly

Телефон – 993-65-640086

Электронная почта – hemdemcarpet@gmail.com

Instagram – @hemdemcarpet

TikTok – @hemdemcarpet

Вот лишь несколько образцов из обширных коллекций, созданных этими мастерами:

///nCa, 28июня 2024 г.