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Туркменистан готов развивать торговлю и транзит с Афганистаном

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25 июня Генеральный консул Туркменистана в Герате Батыр Ёлов встретился с губернатором провинции Нур Ахмадом Исламджаром.

В ходе встречи Нур Ахмад Исламджар отметил, что афганская сторона заинтересована в активизации грузоперевозок по маршруту Афганистан-Туркменистан-Казахстан-Китай, а также налаживании экспорта афганских фруктов, овощей и сухофруктов в Туркменистан.

В свою очередь, Ёлов заявил, что Туркменистан готов развивать торгово-экономические отношения и транспортно-логистическое сотрудничество между двумя соседними странами.

Как передает Bakhtar News, туркменский дипломат выразил готовность Туркменистана содействовать ежедневному пропуску 120 грузовиков с коммерческими товарами через погранпереход Тургунди и проинформировал о завершении ремонтных работ на подстанции “Нур уль-Джихад”.

Нур Ахмад Исламджар также подчеркнул важность ускорения реализации проекта газопровода ТАПИ. Губернатор также упомянул необходимость проведения трехсторонней встречи с участием транспортных компаний из Афганистана, Туркменистана и Казахстана. Целью встречи является обсуждение вопросов грузотрафика по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан. ///nCa, 27 июня 2024 г.

 

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