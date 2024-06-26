IRU: Южный коридор Китай-Европа через Центральную Азию испытывает рост объемов грузоперевозок

Южная ветка коридора восток-запад обеспечивает беспрецедентную связность. Недавний пример этого – 20-дневная операция по перевозке автомобильным транспортом, сообщает Международный Союз Автомобильного Транспорта (IRU).

Товары были перевезены автомобильным транспортом из Шанхая по системе TIR в столицу Армении Ереван всего за 20 дней.

Грузовик выехал из Китая через пограничный переход Хоргос между Китаем и Казахстаном, после чего проследовал транзитом через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Иран.

Напротив, морские перевозки из Шанхая в Армению через иранский порт Бендер-Аббас занимают не менее 35-45 дней, а через грузинский морской порт Поти – в среднем 60-70 дней.

После успешного завершения этой перевозки МДП второй грузовик проследовал по тому же маршруту в Ереван, на этот раз отправившись с китайско-казахстанского пограничного перехода Алашанькоу.

В связи с недавними геополитическими событиями средняя и южная ветви коридора восток-запад стали важнейшими торговыми маршрутами, соединяющими Китай и Центральную Азию с Кавказом и Европой.

В то время как Средний коридор является мультимодальным маршрутом, который пересекает Каспийское море, Южный коридор проходит через Иран и Туркменистан. Он не требует перевалки грузов, что делает его более эффективным и позволяет осуществлять автомобильные перевозки “от двери до двери”.

В последние годы в рамках Южного коридора наблюдается рост объемов грузоперевозок. Например, с 2020 по 2023 год транспортные операции турецких операторов из Турции в Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан выросли в среднем на 44%. Что касается транспортных компаний, не являющихся турецкими, то объем их операций вырос на 86%. ///nCa, 26 июня 2024 г.