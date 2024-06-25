ПРООН и Туркменпортал проводят тренинг по инклюзивной коммуникации с учетом гендерных аспектов и аспектов инвалидности для общественной организации «Йенме»

Ашхабад, 24 июня 2024 года – Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане в сотрудничестве с частным медиапорталом «Туркменпортал» организовала тренинг по инклюзивной коммуникации с учетом гендерных аспектов и аспектов инвалидности для сотрудников и волонтеров общественной организации «Йенме». Мероприятие прошло 24 июня 2024 года в здании ООН в Ашхабаде.

Цель тренинга – предоставить участникам знания и навыки, необходимые для продвижения инклюзивности и разнообразия в рамках деятельности «Йенме» через внедрение инклюзивных коммуникационных практик, соответствующих международным стандартам. Кроме того, тренинг способствует личностному и профессиональному развитию участников, углубляя их понимание принципов инклюзивной коммуникации.

Тренинг охватил различные коммуникационные техники, позволяющие участникам повысить инклюзивность и вовлеченность. Они включали в себя обучение стратегиям использования социальных сетей для повышения охвата аудитории, создание контента с учетом гендерных аспектов и использование методов инклюзивной коммуникации для создания контента о людях с инвалидностью. Участники получили практический опыт продвижения контента в социальных сетях и были ознакомлены с основными документами по инклюзивности, такими как Стратегия ООН по инклюзии людей с инвалидностью и Стратегия ПРООН по обеспечению гендерного равенства.

«В ПРООН приверженность инклюзивности лежит в основе всей нашей деятельности. Через политику и стратегии, подчеркивающие гендерное равенство и инклюзию людей с инвалидностью, мы стремимся никого не оставить позади», – отметил Томица Паович, исполняющий обязанности главы ПРООН в Туркменистане. «Этот тренинг играет важную роль в том, чтобы общественная организация «Йенме» ознакомилась и внедрила инклюзивные коммуникационные практики, для достижения успеха нашей совместной миссии по поддержке людей с инвалидностью и женщин в Туркменистане».

Мероприятие было организовано в рамках Меморандума о взаимопонимании (МОВ) между ПРООН и «Туркменпортал», подписанного в сентябре 2022 года для ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) в Туркменистане.

О «Йенме»

Общественная организация «Йенме» в Туркменистане работает в сфере оказания социальной поддержки различным уязвимым группам населения. Их усилия направлены на улучшение жизни людей с инвалидностью, детей с особенностями развития, пожилых людей и сирот. Через ряд инициатив и программ «Йенме» стремится создать более инклюзивную и поддерживающую среду, обеспечивая всем бенефициарам доступ к необходимой помощи и ресурсам.

О ПРООН в Туркменистане

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является ведущей организацией ООН, борющейся c несправедливостью, вызванной нищетой, неравенством и изменением климата. Работая с широкой сетью партнеров, мы предоставляем техническую и финансовую поддержку, чтобы помочь странам достичь Целей устойчивого развития и построить более инклюзивные и устойчивые общества.

О «Туркменпортале»

«Туркменпортал» – негосударственный новостной сайт и информационный сервисный портал, базирующийся в Ашхабаде, Туркменистан. Он активно повышает осведомленность общественности о глобальных событиях и расширяет знания в различных областях развития, включая развитие бизнеса, цифровую трансформацию, изменение климата, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, инклюзивное здравоохранение, образование, спорт и многое другое. ///ПРООН Туркменистан