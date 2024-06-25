Экономика совместного потребления и Центральная Азия – Часть вторая

nCa Report

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Сердце-ЭК

Вот мнение CORDIS об экономике совместного потребления:

Понимание роли управления в экономике совместного потребления

Команда исследователей анализирует, как экономика совместного потребления влияет на устойчивость городов и их развитие.

Вам нужно такси? Скорее всего, вы воспользуетесь приложением для смартфона, а не будете вызывать такси. Путешествуете и ищете жилье? Онлайн-платформы предоставляют вам доступ к сотням объявлений практически в любом городе назначения. Это стало возможным благодаря изменению потребительского поведения, которое позволяет людям делиться своими домами, автомобилями, одеждой, бытовой техникой и даже собаками с незнакомыми людьми.

Объединяемые такими терминами, как экономика совместного потребления, одноранговая экономика и совместное потребление, и часто используемые как взаимозаменяемые, несмотря на разные значения, эти экономические явления все больше влияют на нашу жизнь.

Предлагая инновационные решения проблем устойчивого развития в перенаселенных городах, система совместного потребления активов в городах процветает, и городские власти также играют в этом определенную роль. Но как городские власти взаимодействуют с экономикой совместного потребления? Какие механизмы управления они используют?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые обращают внимание исследователи, разрабатывающие механизмы и роли, с помощью которых города управляют шеринг-экономикой. Исследователи, частично поддержанные финансируемым ЕС проектом Urban Sharing, изучили шесть городов: Амстердам, Берлин, Гетеборг, Лондон, Мальме и Сан-Франциско.

В статье, опубликованной на сайте news, action and connection hub “Shareable”, доктор Юлия Войтенко Палган (Yuliya Voytenko Palgan) из Лундского университета, пишет, что исследовательская группа “провела около 100 интервью с представителями городских властей, политиками, городскими застройщиками, организациями, занимающимися экономикой совместного использования, институтами знаний и аналитическими центрами”.

Она добавляет: “Мы организовали три фокус-группы с участием людей, пользующихся услугами совместного потребления, и четыре семинара с участием представителей городских властей. Все эти данные, материалы и отзывы помогли нам разработать структуру, в которой определены пять механизмов и 12 ролей, с помощью которых города управляют экономикой совместного использования”.

Роль городских властей

Результаты исследования распространяются в виде серии коротких видеороликов. Вступительное видео размещено на YouTube. Команда надеется, что видеоролики “послужат источником вдохновения и инструментом коммуникации для муниципалитетов, разрабатывающих свои стратегии совместного потребления ресурсов. Мы также надеемся, что они будут полезны экспертам в области экономики совместного использования, активистам и гражданам, которые ищут простой способ понять и донести информацию о роли городских властей в управлении экономикой совместного использования”.

Продолжающийся проект Urban Sharing, который поддержал исследование, “направлен на изучение, проверку и углубление знаний об организациях городского обмена (USO) в 5 городах на 5 континентах: Амстердаме, Торонто, Сан-Паулу, Сеуле и Мельбурне, путем реализации нового мульти- и интер-дисциплинарного исследования”, как отмечено на сайте CORDIS.

На веб-сайте проекта говорится: “Совместное использование городских ресурсов – это растущее глобальное явление, способное существенно повлиять на нынешнюю экономическую парадигму и повысить устойчивость городов”. Также говорится, что “отсутствие фактических данных, подтверждающих обещания в области устойчивого развития, и ограниченное теоретическое понимание путей их институционализации в различных городских условиях требуют всестороннего анализа организаций городского обмена и феномена городского обмена”.

Подробнее на веб-сайте проекта Urban Sharing.

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По прогнозам, к 2031 году общая стоимость глобальной экономики совместного потребления ресурсов увеличится до 794 миллиардов долларов США по сравнению со 150 миллиардами долларов США в 2023 году. В результате совокупный годовой темп роста составит приблизительно 32 процента. [Statista, 11 апреля 2024 г.]

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В Центральной Азии Узбекистан является первой страной, которая приступила к подготовке стратегии развития экономики совместного потребления до 2030 года. В то же время есть предложения по созданию системы коммуникаций, объединяющей арендаторов и владельцев недвижимости.

4 июня 2024 года портал Uzdaily сообщил, что Агентство стратегических реформ изучило развитие экономики совместного потребления. В целях ускорения реформ в сфере услуг и дальнейшей диверсификации экономики Агентство стратегических реформ изучило вопрос внедрения в республике модели экономики совместного использования.

Актуальность данной модели на сегодняшний день тесно связана с долей “теневой экономики” в Узбекистане, обострением экологических проблем в регионе и ростом общества потребления среди населения Узбекистана.

По мнению узбекских исследователей, модель экономики совместного использования имеет следующие преимущества:

Во-первых, эта модель снижает общее потребление и затраты для потребителей. Шеринг-экономика максимизирует полезность существующих товаров и услуг, снижает потребность в постоянном производстве и потреблении новых товаров, а также помогает эффективно использовать ресурсы за счет минимизации отходов, внося значительный вклад в экологическую устойчивость. Участники шеринг-экономики могут арендовать товары или услуги на определенный период по более низкой цене, чем при покупке.

Во-вторых, это стимулирует инновационные идеи и создает новые рабочие места. Реализация моделей шеринг-экономики часто приводит к появлению инновационных бизнес-идей и разработке новых технологий и платформ. Новые платформы позволяют участникам использовать товары или услуги тогда и так, как они хотят.

В-третьих, это позволяет людям монетизировать неиспользуемые активы. Граждане смогут получать дополнительный источник дохода и эффективно использовать свои активы, сдавая в аренду собственную недвижимость.

В отчете Uzdaily говорится, что сегодня крупнейшим рынком шеринг-экономики в мире являются Соединенные Штаты, где более 86 миллионов человек регулярно пользуются этим видом потребительских услуг, что составляет 45 процентов от общемировой доли.

Размер шеринг-экономики в России составляет 1,07 трлн рублей (1,2% ВВП), а в Китае – 230 млрд долларов или 1,67% ВВП страны.

Исходя из многообещающих возможностей шеринг-экономики, в Узбекистане предлагается реализовать следующие меры:

Разработка Стратегии развития шеринг-экономики до 2030 года. В то же время создать систему связи, объединяющей арендаторов и владельцев недвижимости.

Укрепить правовые гарантии защиты прав собственности между организациями и арендаторами. Например, создание системы краткосрочной аренды без нотариального заверения и регистрации собственности.

Развитие современной инфраструктуры в городах и районах для шеринг-экономики, включая, например каршеринг и велошеринг.

Финансовая поддержка шеринг-экономики. Широкое привлечение льготных грантов, инвестиционных венчурных программ и программ субсидирования стартапов и инновационных бизнес-идей.

Разработать политику защиты и обеспечения конфиденциальности данных участников шеринг-экономики.

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Рано или поздно, а возможно, и раньше, другим странам Центральной Азии потребуется формализовать экономику совместного потребления и определить роль правительства и обязанности всех сторон в отношениях при такой экономической модели.

Рамочные положения должны охватывать, по крайней мере, следующее: