Лидеры Узбекистана и Монголии договорились о подготовке новой программы многопланового сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщает ИА «Дунё».

В начале беседы Президент Монголии выразил искреннюю признательность лидеру Узбекистана за приглашение посетить страну с государственным визитом и оказываемый радушный прием.

Президент Узбекистана, тепло поприветствовав высокого гостя и всех членов официальной делегации, особо подчеркнул, что первый государственный визит Президента Монголии открывает новую страницу в развитии узбекско-монгольских многоплановых отношений.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами.

С удовлетворением отмечена активизация контактов и обменов на уровне правительств, отраслевых министерств и ведомств. Растут объемы товарооборота. В рамках подготовки к нынешнему саммиту плодотворно проведены политические консультации. В эти дни состоится официальное открытие Посольства Монголии в Ташкенте.

Отмечена важность укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, активизации контактов в области безопасности.

Подчеркнуто, что Монголия была одной из первых стран, которая полностью поддержала вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию и подписала соответствующий протокол.

В ходе переговоров особое внимание уделено углублению торгово-экономического сотрудничества.

Отмечен потенциал для увеличения взаимной торговли в 5-10 раз в ближайшие годы, прежде всего за счёт расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции.

В этих целях правительствам поручено создать совместную рабочую группу по вопросам увеличения товарооборота, проработать вопрос открытия официальных торговых домов в Улан-Баторе и Ташкенте, подготовить к подписанию Соглашение о преференциальной торговле, а также внести предложения по взаимному упрощению условий доступа на рынки.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении взаимных промышленных выставок в столицах двух стран.

Глава Узбекистана выступил с инициативой о принятии среднесрочной Программы промышленной кооперации. В качестве приоритетов определен ряд конкретных направлений взаимодействия.

Прежде всего, это партнерство в области геологоразведки, освоения и переработки сырьевых ресурсов, с организацией подготовки кадров в этой сфере.

Кроме того, будет налажено комплексное сотрудничество в сельском хозяйстве и смежных отраслях. В этом направлении уже есть планы по организации крупных животноводческих комплексов в Каракалпакстане, Наманганской и других областях.

Подготовлены предложения по импорту из Монголии мяса и продуктов его переработки, а также поставкам в обратном направлении мяса птицы, плодоовощной и другой сельхозпродукции из Узбекистана.

Поддержаны намерения о создании производственного кластера по выпуску мясных изделий, соответствующих стандартам «Халол» с экспортом в страны региона.

Также предложены проекты по глубокой переработке шерсти и кожи с выпуском готовой продукции, заготовке плодоовощной продукции.

Подчеркнуто, что в этих направлениях следует развивать партнёрские связи между научно-исследовательскими институтами, в том числе в области животноводства.

Стороны также договорились содействовать реализации проектов частного сектора и продвижению бизнес-инициатив.

Сегодня лидеры Узбекистана и Монголии проведут встречу с представителями деловых кругов двух стран, которыми подготовлены новые проектные предложения.

В их числе – открытие современного диагностического центра в Ташкенте на основе передовых технологических решений, проекты в области лёгкой промышленности, цифровизации, фармацевтики и другие.

Этим планам должна способствовать активная деятельность создаваемого Делового совета и регулярное проведение совместных бизнес-форумов.

Для поддержки проектов кооперации будут приняты основные соглашения о взаимной защите инвестиций и принципах налогообложения.

В целях укрепления транспортной взаимосвязанности в ходе визита принимаются важные соглашения о воздушных и автомобильных перевозках. Будет изучен вопрос налаживания прямого авиасообщения между двумя столицами.

Предложено также провести совместный анализ наиболее эффективных, кратчайших транспортных коридоров, в том числе пролегающих через Кыргызстан и Китай.

Для эффективного продвижения всей экономической повестки достигнута договоренность провести первое заседание Межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров.

Важное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей и обменов.

Отмечено, что настоящим мостом дружбы и партнёрства выступают граждане Монголии, которые в разные годы учились в высших учебных заведениях Узбекистана.

Достигнута договоренность о налаживании академических обменов между ведущими университетами, а также возобновлении обучения талантливых монгольских студентов в Узбекистане на основе грантов.

Завтра в Ташкенте пройдет совместный концерт мастеров искусств с участием известного монгольского оркестра «Морин Хуур».

В целях сближения народов двух стран предложено подготовить Программу гуманитарного сотрудничества и провести в следующем году перекрёстные Дни культуры в Ташкенте и Улан-Баторе.

Отмечена важность развития туристических обменов на основе принятия совместных программ и продуктов с учетом действующего между двумя странами безвизового режима.

Кроме того, будет налажено взаимодействие в области экологии и защиты окружающей среды, спорта, обмены по линии молодежи.

По итогам переговоров поручено подготовить «дорожную карту» по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей.

Президент Узбекистана принял приглашение Президента Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Монголию с ответным визитом для продолжения плодотворного диалога. ///nCa, 24 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане) первоначально опубликовано ИА «Дунё» https://dunyo.info/ru/prezident/lidery-uzbekistana-i-mongolii-dogovorilis-o-podgotovke-novoy-programmy-mnogoplanovogo-sotrudnichestva