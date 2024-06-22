ПРООН взаимодействует с молодежью в Туркменистане в рамках 100-дневной глобальной консультации по цифровой инклюзивности

Ашхабад, Туркменистан – 21 июня 2024 года: ПРООН в Туркменистане совместно с Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана провела молодежное мероприятие в рамках 100-дневной глобальной консультации по цифровой интеграции. Данная инициатива, выдвинутая ПРООН в преддверии Саммита будущего, запланированного на сентябрь 2024 года, направлена на содействие открытому, свободному и безопасному будущему для всех, основанному на Целях устойчивого развития.

Молодежное мероприятие, которое состоялось в здании ООН в Ашхабаде 21 июня 2024 года, предоставило студентам платформу для выражения их взглядов и стремлений в отношении меняющегося цифрового ландшафта. Во время мероприятия студенты ознакомились с глобальными усилиями ПРООН по продвижению цифровой трансформации и получили представление о мировых перспективах, изучив «Руководство по цифровой инклюзивности», представленное г-ном Гэри Чью, советником по цифровой трансформации из Глобального центра технологий, инноваций и устойчивого развития ПРООН в Сингапуре. Он подчеркнул: «Цифровая инклюзивность является основополагающим фактором совместного экономического и социального прогресса. Руководство ПРООН предлагает комплексный подход с участием многих заинтересованных сторон, который является ориентированным на действия и адаптируется к меняющейся глобальной обстановке. ПРООН также инициировала 100-дневные консультации, чтобы привлечь свою глобальную сеть для получения коллективных знаний для продвижения цифровой инклюзивности, и мы высоко ценим мнение молодежи Туркменистана».

После презентаций участники приняли участие в групповых обсуждениях для изучения трудностей и возможностей, связанных с цифровой трансформацией и инклюзивностью в местных сообществах.

Ожидается, что данные глобальные обсуждения помогут в разработке стратегий для преодоления цифрового разрыва, расширения возможностей молодежи, продвижения гендерного равенства и построения более инклюзивного цифрового будущего в мире.

Встреча была организована в рамках серии образовательных сессий #TurkmenYouth4SDGs, запущенной ПРООН в Туркменистане в сотрудничестве с Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, чтобы вовлечь студенческую молодежь страны в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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“Руководство по цифровой инклюзивности” было представлено на саммите ATxSummit в Сингапуре 31 мая 2024 года совместными усилиями Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Сингапурского агентства по развитию информационно-коммуникационных медиа (IMDA).

Это руководство предлагает базовые рамки, рекомендации по политике и глобальные примеры для поддержки стран в развитии цифровой грамотности, доверия и уверенности населения. Данная инициатива имеет жизненно важное значение для экономического и социального прогресса, гарантируя, что стратегии цифровой интеграции будут развиваться в ногу с технологическим прогрессом.

С июня по сентябрь 2024 года ПРООН проводит 100-дневные глобальные консультации со своей сетью в 170 странах мира с целью сбора коллективных идей по продвижению цифровой интеграции в динамичном мире. Результаты этих глобальных консультаций будут использованы для обогащения следующей версии “Руководства по цифровой инклюзивности” (Playbook 2.0), способствуя сотрудничеству между политиками и практиками по всему миру. ///nCa, 22 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

Несколько фотографий с мероприятия: