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Выставка ковровых узоров открылась в Институте Культуры ОЭС

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Выставка ковровых узоров была открыта в Институте культуры Организации Экономического Сотрудничества (ECI) в Тегеране в воскресенье, 16 июня 2024 года. Мероприятие было организовано мастерами коврового искусства, ткачихами и реставраторами.

На выставке были представлены изысканные творения г-на Амири, главы Института Хариваншинан. Одним из самых ярких событий стало представление ковра ручной работы с изображением Манифеста царя Кира.

На церемонии открытия с основным докладом выступил президент ECI доктор Саад С. Хан, который подчеркнул важность коврового искусства в истории культуры и искусства. Он отметил:
“Большинство исследователей сходятся во мнении, что самый ранний ковер появился в регионе ОЭС, известном своей цивилизацией”.

О тонкостях коврового искусства рассказали г-н Мазинани из правления Тегеранской ассоциации реставраторов ковров, г-н Юсуф Самади Бахрами, г-н Эбрахим Хейдари, директор Азиатской ассоциации, и г-н Мохаммад Амири. Они затронули целый ряд тем, таких как эволюция реставрации ковров, различные методы реставрации, стратегии сохранения ковров ручной работы, методы ткачества и окрашивания.

Особенностью выставки является то, что посетители имеют возможность полюбоваться коврами, которым более 120 лет. ///ECI ОЭС

 

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