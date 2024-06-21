Увлекательные Варианты Активного Отдыха на Турецком Побережье

Турецкие берега Средиземного и Эгейского морей прекрасны в любое время года, ведь здесь можно отдыхать на первозданных пляжах под Голубым флагом, посещать древние города и наслаждаться яркими вкусами уникальной кухни. Кроме того, Турецкая ривьера и Эгейский регион считаются одними из лучших направлений страны для любителей испытать себя на прочность. Здесь гостей на каждом шагу ждут разнообразные захватывающие приключения: от адреналиновых подъемов на высоту до морских экскурсий.

Острые ощущения от водного спорта

Эгейский регион и Турецкая ривьера отличаются безупречными пляжами с чистейшей водой, поэтому служат ключевыми направлениями для любителей водного спорта и активного отдыха на море. В частности, очень востребован дайвинг, ради которого сюда ежегодно приезжают тысячи профессионалов и любителей. Погружаясь в море от Чанаккале до Айвалыка, Бодрума и Каша, можно увидеть затонувшие руины и корабли, а также полюбоваться красочной фауной. Каш входит в число ведущих центров дайвинга в мире и насчитывает множество мест для погружения с превосходной видимостью. Это не только идеальный выбор для поклонников подводного плавания – здесь заслуживают внимания живописные бухты, где так хорошо искупаться, древние города, вкуснейшая средиземноморская кухня и местные вина.

Любители адреналина также найдут на средиземноморских и эгейских берегах прекрасные возможности поймать волну. Центром виндсерфинга является уютный курорт Алачаты в Измире, известный ветряными мельницами, каменными домами и мощеными улочками. После небольшого обучения в серф-клубах Алачаты, который стал настоящей находкой для серфингистов благодаря сильным ветрам, вы уже сможете кататься по бескрайнему синему морю. На полуострове Датча в провинции Мугла находятся одни из самых ветреных бухт Эгейского побережья, поэтому это место пользуется популярностью у опытных и профессиональных серферов и искателей приключений. К северу от Мармариса, между Алачаты и Датчей, находится Акьяка, одно из лучших мест для кайтсерфинга на планете. В этом курортном городке, входящем в сеть CittaSlow, сложились оптимальные условия для серфинга благодаря трехкилометровой береговой линии, песчаным пляжам, хорошему мелководью и постоянному теплому ветру.

Сплав на каноэ и рафтинг в сердце Средиземноморья

На Турецкой ривьере расположились самые популярные курортные зоны Антальи, в том числе Каш, Кемер и Калкан. Здесь есть возможности для занятия многими водными видами спорта, включая рафтинг и сплав на каноэ. Каньон Кепрюлю, находящийся в Анталии – центральной провинции региона, с 1973 года охраняется в составе национального парка как чудо природы с богатой флорой и фауной, а также интересными скальными образованиями, через которые протекает река Кепрючай. Сплавы по ней под руководством инструкторов неизменно получают восторженные отзывы: этот маршрут длиной около 14 км, считающийся одним из самых безопасных в мире, преодолевается за три–четыре часа. Из Каша совершаются ежедневные выезды на остров Кекова, около которого покоятся затонувшие древние корабли. Это пункт сплавов на каноэ, которые обычно начинаются в бухтах Учагыз или Калекей и завершаются к юго-западу в бухте Терсане. Добравшись до затонувшего ликийского города, задержитесь около его руин: во втором веке это был один из ведущих торговых центров Ликии.

Лучшие пешие маршруты Турции

Эгейский и Средиземноморский регионы знамениты своими пешими маршрутами, которые особенно интересны любителям природы и истории. Сюда относятся гора Ида (Каз) на севере Эгейского региона, почти любой подъем на которую можно считать отдельным походным маршрутом; Фригийская тропа, берущая начало в Афьонкарахисаре, историческом городе вдали от побережья, и проходящая по следам легендарных фригийцев; Карийская тропа, получившая свое название от исторической области Кария, а также Тропа писидийского культурного наследия, идущая через древнюю область Писидия на севере Антальи. Кроме того, есть Тропа Святого Павла, позволяющая пройти по следам этой значимой для распространения христианства личности.

Однако самым знаменитым маршрутом Турции, пожалуй, является Ликийская тропа. Она стала «первым пешим маршрутом большой протяженности» и проходит между Фетхие и Анталией, насчитывая 540 км. В этом окруженном лесами регионе также заслуживают упоминания древние города, например, ликийское поселение Ксанф–Летоон, внесенное в Список наследия ЮНЕСКО. Ликийская тропа начинается в поселке Олюдениз под Фетхие и заканчивается в Гейикбайыры, самой большой в Турции территории для скалолазания. Таким образом, поход можно дополнить увлекательным подъемом по скалам.

На велосипеде за острыми ощущениями, встречами с историей и природой

Красоту Эгейского региона и Турецкой ривьеры можно оценить и в поездке на велосипеде. Измир, знаменитый историческими центрами и прибрежными велосипедными трассами, входит в EuroVelo 8 – Средиземноморский маршрут. Въехав в Турцию через измирский порт Дикили, вы сможете посетить множество деревень и курортных городков, в том числе Сеферхисар, Сыгаджик, Урлу и Алачаты: вы увидите фламинго, проезжая через Измирский орнитологический заповедник в дельте реки Гедиз, и полюбуетесь видами на Эгейское море, которые открываются из центра города. Кроме того, можно отправиться в уникальное путешествие к древним городам Пергаму и Эфесу, находящимся в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Антальский район Кемер отличается маршрутами, специально созданными для горных и гравийных велосипедов. Это настоящий рай для велосипедистов, перед которыми откроются великолепные виды на Таврские горы, протянувшиеся вдоль Средиземного моря. Трассы для горных велосипедов, проложенные от Кемера до Гедельме, Чалыштепе, Чукуряйлы и Бейджика, подарят всплески адреналина и незабываемые панорамы. Короткая, но сложная гравийная трасса, ведущая от Кемера до горы Тахталы, завершается у канатной дороги, по которой за 10 минут можно добраться до вершины, наблюдая поразительные виды вокруг. Кемерский маршрут также открывает перед туристами древние города, скрытые в густых хвойных лесах. В ходе своего велосипедного путешествия по Эгейскому региону и Турецкой ривьере вы можете остановиться в отелях, где для велосипедистов созданы все условия: от особого меню и предоставления сведений о маршрутах до охраняемых парковок и возможностей ремонта/обслуживания велосипедов. ///nCa, 21 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)