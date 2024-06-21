Дипломатический Клуб «Астана» приглашает туркменских предпринимателей с бизнес-миссией в Астану и Алматы

Казахстан и Туркменистан демонстрируют твердую приверженность расширению торгово-экономического сотрудничества. Немаловажную роль в процессе практической реализации межгосударственных договоренностей и налаживанию партнерства между деловыми кругами двух стран играет Дипломатический клуб «Астана».

Бизнес-сообщество Туркменистана уже знакомо с деятельностью клуба, который выступает своеобразным связующим мостом с казахстанским партнерами – дипломатический клуб «Астана» регулярно организовывает бизнес-миссии и деловые туры для предпринимателей двух стран.

В прошлом году клуб успешно провел две бизнес-миссии казахстанских бизнесменов в Туркменистан. В 2023 году клуб успешно реализовал две бизнес-миссии казахстанских бизнесменов в Туркменистан. Февраль 2024 года ознаменовался ответным визитом туркменских предпринимателей в Астану.

Продолжая консолидировать уже достигнутые успехи в сотрудничестве, Дипломатический Клуб «Астана» приглашает туркменских предпринимателей посетить с бизнес-миссией столицу Астану и город Алматы. Ожидаемые даты бизнес-миссии: 15-20 июля 2024 г.

Цели бизнес-миссии:

– познакомить туркменских предпринимателей с деловым и инвестиционным потенциалом Астаны и Алматы.

– установить прямые контакты между бизнесменами двух стран.

– найти новых партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.

В рамках бизнес-миссии запланированы встречи с представителями государственных органов и казахстанскими бизнесменами, посещение промышленных предприятий и другие деловые мероприятия.

Бизнес-миссия в Астану и Алматы – это уникальная возможность для туркменских предпринимателей найти новых партнеров, выйти на перспективный рынок Казахстана и реализовать свои бизнес-проекты.

Выбор столицы Казахстана в качестве места проведения бизнес-миссии не случаен. Астана – это динамично развивающийся деловой, политический и финансовый центр страны с высоким уровнем жизни. Растущий рынок (население более 1,5 млн. человек, а в ближайшие 10 лет население города вырастет до 2,3 млн. человек.), значительный спрос на товары и услуги, благоприятный инвестиционный климат – это факторы привлечения бизнеса в Астану.

Город Алматы является крупным центром развития промышленности, торговли и предпринимательства. По итогам 2023 года, вклад малого и среднего бизнеса в экономику города составил 60%. Предприятия Индустриальной зоны и СЭЗ «Парк инновационных технологий» выступают мощным драйвером экономики столицы.

Туркменские предприниматели, заинтересованные в участии в бизнес-миссии, могут получить дополнительную информацию в Ашхабаде по телефону (+993 62 60 68 85). Контактное лицо – Хозяйственное общество «Земин сыяхат».

С предварительной программой бизнес-миссии можно ознакомиться на сайте www.dipclub.kz/astana ///nCa, 21 июня 2024 г.