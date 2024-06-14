ЮНИСЕФ и Генпрокуратура обучают представителей общественности и правоохранительных органов использованию альтернативных мер защиты детей, находящихся в конфликте с законом

С 12 по 14 июня, 23 прокурора, сотрудника полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, специалиста социальной работы, представителя школ, Ашхабадской комиссии по делам несовершеннолетних, организации гражданского общества, оказывающих услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прошли трехдневный тренинг по моделированию мер выведения несовершеннолетних от системы формального правосудия с использованием подходов восстановительного правосудия. Восстановительное правосудие дает молодым людям возможность учиться на своих ошибках и возмещать причиненный ими вред. Тренинг организован Генеральной прокуратурой Туркменистана и ЮНИСЕФ.

Участники изучили методологию и инструменты применения мер по перенаправлению с использованием междисциплинарного подхода. Занятия включали оценку рисков и потребностей несовершеннолетних, разработку индивидуальных планов и соблюдение межведомственного алгоритма ведения дел с привлечением профильных специалистов и психологов.

«Концепция восстановительного ювенального правосудия для детей, находящихся в конфликте с законом, важна, поскольку помогает ребенку осознать причиненный вред, принять на себя ответственность за совершенное правонарушение и добровольно участвовать в образовательных и реабилитационных программах без стигматизирующего воздействия участия в официальной системе правосудия. Согласно законодательству и практике Туркменистана лишение свободы несовершеннолетних правонарушителей, совершивших уголовное правонарушение, считается крайней мерой”, – заявил представитель Генпрокуратуры Алламурад Амандурдыев.

Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, высоко оценил усилия Правительства Туркменистана по укреплению использования мер выведения несовершеннолетних из системы формального правосудия и восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних к детям, находящимся в конфликте с законом. Применение навыков обучения на практике способствует их реабилитации и реинтеграции и соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка.

Тренинг заложил основу для моделирования мер отведения в одном из регионов Туркменистана и распространения этой практики по всей стране, в соответствии с Национальным планом действий по реализации прав детей на 2023-2028 годы. ///nCa, 14 июня 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)