В ходе Международной научной конференции «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты в освоении углеводородных ресурсов» TESC 2024 в Ашхабаде г-жа Ирина Лурьева из Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна “Туркменгаз” Туркменистана выступила с презентацией на тему «Технологии разработки газовых месторождений с низким содержанием сероводорода и использованием углекислого газа».

Доклад носит технический характер, но мы представляем его переформатированную версию, поскольку в докладе подчеркивается забота Туркменистана об экологии и окружающей среде.

Утилизация сероводорода и углекислого газа

• После получения серы из сероводорода ее необходимо будет хранить в специальных охраняемых помещениях.

• Углекислый газ используется очень мало и практически не сжигается

Направления научных разработок:

• Найти направления и методы крупномасштабного получения серы и углекислого газа

• Внедрить технологию сжижения сероводорода и закачки углекислого газа и сероводорода в подземный резервуар

Нейтрализация сероводорода в резервуаре

• При фильтрации сероводородсодержащего газа в химически активной пористой среде происходит нейтрализация сероводорода и очистка природного газа

• Резервуар, в котором фильтруется сероводородсодержащий газ, предварительно обрабатывается искусственным физико-химическим поглотителем.

• В качестве искусственных поглотителей можно использовать растворы карбоната натрия, кальция или гидроксида натрия.

Преимущества

• Необходимый объем и концентрацию поглотителей можно регулировать

• Можно добиться полной нейтрализации образования сероводорода даже при отсутствии природных поглотителей

• В присутствии природных поглотителей эффект усиливается

• Обработку можно периодически повторять для нейтрализации всего объема сероводорода

/// nCa, 14 июня 2024 г.