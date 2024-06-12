Национальный лидер Туркменского народа встретился с зарубежными бизнесменами

Во вторник, 11 июня, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел отдельные встречи с руководителями компаний Dragon Oil, Çalik Holding, Petronas, Ronesans

Dragon Oil

На встрече с исполнительным директором компании «Dragon Oil» Али Рашид Аль-Джарваном отмечалось, что Туркменистан и ОАЭ входят в число богатейших стран мира по запасам природного газа и нефти, имеют большой опыт в развитии нефтегазовой промышленности.

Подчёркивалось, что стратегия развития нефтегазового сектора Туркменистана направлена на производство необходимой для национальной экономики продукции, а также её экспорта с использованием местного сырья.

В данной связи акцент был сделан на проектах, реализуемых крупными компаниями ОАЭ в топливно-энергетической отрасли Туркменистана. Говоря об осуществляемых в стране программах экономического развития, проводимых реформах в промышленной сфере и наличии благоприятных условий для ведения бизнеса, Аркадаг заявил о готовности к дальнейшему расширению продуктивного сотрудничества с компанией «Dragon Oil».

Бизнесмен отметил, что гордится успешной деятельностью компании «Dragon Oil» в Туркменистане на протяжении многих лет, выразив признательность Национальному Лидеру туркменского народа и Президенту страны за оказываемое компании доверие, заверив, что будет и впредь со всей ответственностью подходить к выполнению своих партнёрских обязательств.

Çalik Holding

Председатель Совета управляющих группы компаний «Çalik Holding» Ахмет Чалык поздравил Национального Лидера туркменского народа с вводом в строй высоковольтной линии электропередачи Балкан–Дашогуз и двух электроподстанций напряжением 500 киловольт каждая, построенных в рамках создания единого энергокольца страны.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатировал взаимное сотрудничество Туркменистана и Турции в различных сферах, включая энергетику, текстильную промышленность, строительство и другие отрасли.

В ходе встречи он отметил большой вклад турецких компаний в социально-экономическое развитие Туркменистана. Строящаяся «Çalik Holding» на туркменском побережье Каспийского моря электростанция мощностью 1574 мегаватта будет способствовать поставке туркменской электроэнергии в соседние страны, в том числе в Турцию и по другим направлениям.

В ходе встречи также подчёркивалось, что имеются широкие возможности для сотрудничества в нефтегазовой сфере. В этой связи Национальный Лидер туркменского народа констатировал готовность Туркменистана рассмотреть соответствующие предложения турецкой компании по совместным проектам.

PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd

На встрече с генеральным директором компании «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» Исмади Бин Исмаилом, Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение развитию многопланового сотрудничества с Малайзией.

Одним из перспективных направлений туркмено-малайзийских связей является топливно-энергетический комплекс. Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, мы высоко ценим плодотворный характер партнёрства, установившегося между Туркменистаном и компанией «PETRONAS».

В ходе встречи были обсуждены возможности активизации и развития новых направлений сотрудничества с учётом реализуемых в Туркменистане программ экономического развития, крупных проектов в промышленном секторе.

Кроме того, акцент был сделан на совместной деятельности Туркменистана с компанией «PETRONAS» по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли.

Ronesans

На встрече с председателем правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком состоялся обмен мнениями по текущему состоянию взаимодействия и определены перспективные направления его развития.

Отношения между Туркменистаном и Турецкой Республикой являются ярким примером пло­дотворного и обоюдовыгодного сотрудничества, которые последовательно развиваются, констатировал Национальный Лидер туркменского народа, отметив, что этому напрямую способствуют исторические, культурные и языковые связи между нашими народами.

«Мы в Туркменистане приветствуем налаживание новых партнёрских связей с крупными международными компаниями на долгосрочный период, основываясь на принципах равноправия и взаимного уважения интересов обеих сторон», – подчеркнул Аркадаг.

В этом контексте с удовлетворением отмечалось, что компания «Rönesans Holding» на протяжении длительного периода активно участвует в осуществлении значимых проектов в Туркменистане, в частности, в области градостроения, а также в нефтегазовой и химической промышленности.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил готовность туркменской стороны рассмотреть конкретные предложения турецких партнёров по расширению взаимодействия в нефтегазовой сфере. ///nCa, 12 июня 2024 г. (по сообщениям TDH)