Туркменистан принимает участие во встрече ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия

Десятая сессия Генеральной Ассамблеи государств – участников Конвенции об охране нематериального культурного наследия проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 11 по 12 июня 2024 года. Туркменистан представляет Посол Туркменистана во Французской Республике, Постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО Максат Чарыев.

В течение двух дней государства-участники обсудят важные вопросы для будущего Конвенции и сформулируют направления для будущих усилий по сохранению живого наследия во всем мире. В повестку дня включены доклады Межправительственного комитета и Секретариата, размышления о более широком осуществлении статьи 18, планы по использованию Фонда нематериального культурного наследия в 2024 и 2025 годах, аккредитация новых НПО, отчет о 20-й годовщине Конвенции в 2023 году и выборы 12 новых членов Комитета.

Посол поздравил новоизбранного Председателя сессии, членов Бюро и страны, недавно присоединившиеся к Конвенции. Он также поздравил новоизбранных членов Комитета и выразил благодарность председателям 17-й и 18-й сессий за их отличную работу.

Он поблагодарил Марокко и Ботсвану за их гостеприимство и успешную организацию этих сессий, а также Секретариат Конвенции за их неустанные усилия по координации. Эти сессии были особенно успешными для Туркменистана, поскольку “Искусство рукоделия в туркменском стиле” и “Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения лошадей” были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Завершая свое выступление, посол Максат Чарыев подтвердил приверженность Туркменистана сохранению своего нематериального культурного наследия и поддержке целей Конвенции.

Он поздравил Фумико Охинату с назначением на должность секретаря Конвенции и поблагодарил Секретариат за всеобъемлющий доклад и эффективную организацию совещаний за последние два года.

Туркменистан по-прежнему благодарен Секретариату за его усилия по координации международного сотрудничества и механизмов содействия в рамках Конвенции. ///nCa, 11 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана во Франции)