Туркменистан и Корея провели в Ашхабаде переговоры на высшем уровне – подписан пакет документов в области энергетики и инвестиционного сотрудничества

nCa Report

10 июня 2024 года в Ашхабаде состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Кореи Юн Сок Ёлем.

В ходе переговоров главы государств обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия, конкретизировав его приоритеты с учётом реалий современности и с расчётом на долгосрочную перспективу.

Подтвердив приверженность Туркменистана и Республики Корея и далее развивать полномасштабное сотрудничество, стороны в числе ключевых направлений назвали торгово-экономическую сферу, транспорт, энергетику, область высоких технологий и ряд других отраслей.

Стороны высказались за дальнейшее развитие установившихся плодотворных контактов по линии образования, науки, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

Первый визит Президента Юн Сок Ёля в Туркменистан рассматривается как важное событие в истории двух народов и государств, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность, что его итоги будут содействовать дальнейшему упрочению туркмено-корейских связей.

Туркменистан высоко оценивает уровень установленного взаимодействия с Респуб­ликой Корея и придаёт большое значение его последовательному расширению, сказал Бердымухамедов.

Нынешняя встреча – первая после переговоров в Нью-Йорке, состоявшихся в сентябре минувшего года в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил Юн Сок Ёль.

Дипломатические отношения Респуб­лика Корея–Туркменистан установлены свыше 30 лет назад, однако наши народы, связанные общностью традиций, культуры, успешно взаимодействуют на протяжении нескольких столетий, подчеркнул он.

Президент Кореи отметил значение визита в ноябре 2022 года в Сеул Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, результаты которого открыли важный этап в истории традиционно дружественного двустороннего сотрудничества.

Переговоры в расширенном составе

Далее переговоры продолжились в расширенном составе.

Приветствуя Президента Юн Сок Ёля и членов делегации Кореи в Ашхабаде, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что регулярно проводимые встречи придают импульс укреплению туркмено-корейских связей. В данном контексте подчёркивалось, что значимым событием стали итоги визита в Республику Корея в ноябре 2022 года Национального Лидера туркменского народа Аркадага Бердымухамедова.

Особый акцент был сделан на том, что важной составляющей межгосударственного диалога выступают межпарламентские отношения. Председатель Меджлиса Туркменистана приняла участие в первом Совещании спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, состоявшемся в сентябре 2023 года в Сеуле. По итогам Форума Совместной декларацией достигнута договорённость о проведении второго Совещания спикеров парламентов стран-участниц данного формата в 2024 году в Ашхабаде.

«Наши страны являются надёжными партнёрами в торгово-экономической сфере. Нам известны возможности, уровень экономического и технологического прогресса Республики Корея», – продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.

Отметив, что Туркменистан располагает природными ресурсами и огромным потенциалом, Президент отметил, что «Наша цель – объединить эти возможности в интересах развития двух стран, во имя благополучия и процветания обоих народов».

В 2008 году была создана Межправительственная туркмено-корейская комиссия по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, которая действует и в настоящее время. В октябре 2019 году создан Деловой совет «Туркменистан–Корея». Наряду с этим развивается взаимодействие в сфере инвестиций.

Совместно реализован ряд крупных проектов, в числе которых строительство при участии консорциума корейских корпораций завода по очистке газа от серы на газовом месторождении Галкыныш.

Затронув тему сотрудничества в транспортном секторе, глава государства отметил, что в настоящее время речь идёт о формировании трансконтинентального транспортно-транзитного коридора от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы, Ближнего и Среднего Востока. В Туркменистане под этим подразумевается возрождение Великого Шёлкового пути.

Говоря о возможностях сотрудничества в области городского развития, Президент Туркменистана сообщил о планах по созданию ещё одного мега-проекта – «Ашхабад-сити», в рамках которого предусматривается построить современные жилые дома для тысяч людей, транспортные системы, экологические зоны, центры отдыха и современные комплексы различной направленности.

Широкие возможности для сотрудничества существуют в сфере решения вопросов климатической повестки.

«Наша страна принимает деятельное участие в реализации международных инициатив в этой области. Туркменистан готов обсудить с корейской стороной возможности сотрудничества по снижению выбросов метана в атмосферу», – сказал Президент Туркменистана.

Наличие большего потенциала отмечалось в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, по линии телекоммуникаций и космоса.

«Туркменистан и Республика Корея принадлежат к единому культурному пространству. Народы наших стран близки друг другу по мировоззрению, культуре, литературным принципам, что выступает хорошей основой для развития культурно-гуманитарных связей», – сказал Бердымухамедов.

Туркменистан придаёт огромное значение наращиванию сотрудничества в области образования и готов оказать поддержку в организации обучения туркменскому языку в корейских образовательных центрах, что станет хорошим начинанием.

В области здравоохранения глава Туркменистана высказался в пользу установления прямых контактов между крупными медицинскими центрами и университетами двух стран.

Говоря о наличии огромных возможностей для взаимодействия в области спорта, глава Туркменистана пригласил корейских спортсменов к участию в крупных международных состязаниях, которые будут проводиться в Туркменистане.

В ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству во внешней политике.

«Нам известны приоритетные позиции Республики Корея в этой сфере», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что Туркменистан в качестве нейтрального государства готов эффективно совместно взаимодействовать с дружественной страной во имя достижения целей международного и регионального прогресса.

Президент подтвердил готовность Туркменистана в свою очередь внимательно выслушать и рассмотреть предложения корейской стороны относительно взаимодействия в ООН и других международных структурах.

Глава государства также заострил внимание на недавно выдвинутой туркменской стороной в ООН инициативы о разработке Стратегии глобальной безопасности и принятой Генеральной Ассамблеей Резолюции об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Считаем целесообразным на основе этих тем приступить к консультациям в Азиатской группе Генассамблеи, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что Туркменистан и Республика Корея могли бы выступить с этим предложением.

Наряду с этим была высказана готовность к проведению масштабных переговоров с корейской стороной в таких направлениях, как устойчивое развитие, транспорт, энергетика, экология и др.

Вместе с тем отмечалась необходимость обратить внимание на озвученные Туркменистаном на Всемирном Правительственном саммите, прошедшем недавно в городе Дубай, новые предложения.

Эти предложения служат чёткими принципами для продуктивного взаимодействия в перспективе. Туркменистан усиливает меры, нацеленные на продвижение их на различных международных площадках и форумах, в том числе в Организации Объединённых Наций, заявил глава государства, предложив Республике Корея присоединиться к этой работе.

Дав высокую оценку, оказываемую корейской стороной поддержке нейтралитета нашей страны, международных инициатив, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан в свою очередь с уважением относится к позиции Республики Корея по ряду вопросов мировой повестки дня, высоко оценивает её деятельную роль.

Кроме того, подчёркивалась важность взаимодействия в формате «Центральная Азия–Республика Корея», 16-й форум которого был проведён в 2023 году в Ашхабаде. Итоги этой встречи продемонстрировали значимость наращивания экономического потенциала, увеличения логистических возможностей для развития сотрудничества, а также соответствие коренным интересам народов стран работы, ведущейся в целях налаживания эффективных отношений в науке, образовании, медицине, в области охраны окружающей среды, совместной разработке проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в области высоких технологий.

В данном контексте была подтверждена готовность поддержать наращивание отношений между странами Центральной Азии и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «Корея – Шёлковый путь» «K-Silk Road», которая является первой подобной стратегией по Центральной Азии.

В свою очередь, Президент Кореи Юн Сок Ёль, говоря о растущей роли в мире Центральной Азии, которая обладает огромным потенциалом и динамично развивается, подчеркнул, что Туркменистан является одним из важнейших партнёров в данном регионе.

Опираясь на успехи и уровень доверия, достигнутый в сфере энергетики, следует всесторонне расширять сотрудничество, включив в спектр взаимодействия здравоохранение, инфраструктуру телекоммуникационного сектора и судостроение.

Затронув тему политического партнёрства, высокий гость отметил, что в 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений, а в 2023 году – 15 лет со дня запуска Форума сотрудничества «Республика Корея–Центральная Азия».

Одним из ключевых факторов в деле упрочения двусторонних отношений были названы межпарламентские связи. В текущем году запланировано второе Совещание спикеров Национальной Ассамблеи Республики Корея и парламентов ЦА в Туркменистане.

Относительно торгово-экономического сотрудничества Президент Юн Сок Ёль заявил, что по итогам нынешнего визита подписываются Меморандум о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, практическая реализация которого будет способствовать активизации двусторонних связей в данной сфере.

Кроме того, глава Кореи призвал к ускорению процесса, касающегося заключения Соглашений об инвестиционных гарантиях и взаимопомощи в таможенных делах. «Этот шаг – залог увеличения инвестиций и деловой активности корейских компаний в Туркменистане», подчеркнул корейский лидер.

Подписание Меморандума о сотрудничестве между финансовыми учреждениями также будет способствовать развитию партнёрства в области строительства заводов, отметил он.

Корейские компании обладают богатым опытом ведения бизнеса и технологиями в области инфраструктуры и транспорта. В этом плане имеется огромный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в данных сферах.

«Корейское Правительство уделяет огромное внимание сотрудничеству с Туркменистаном», – заявил Президент Юн Сок Ёль, подтвердив приверженность Республики Корея к расширению двусторонних отношений, в том числе в сферах, представляющих интерес для Туркменистана.

Далее Президент Юн Сок Ёль отметил важность дальнейшего развития взаимодействия в культурно-гуманитарной области. В последнее время среди корейской молодёжи растёт интерес к посещению Центральной Азии. В данном контексте акцент был сделан на целесообразности обсудить возможности развития отношений по линии туризма.

Правительство Республики Корея на прошлой неделе представило первую дипломатическую стратегию по отношению к Центральной Азии – Инициативу сотрудничества «K-Silk Road», в рамках которой предусматривается укреплять партнёрство в области энергетики, ресурсов, инфраструктуры и также в сфере государственного управления, индустриализации и продовольственной безопасности, по линии культуры и гуманитарных обменов.

Юн Сок Ёль отметил, что Туркменистан и Корея активно взаимодействуют как близкие друзья и на международной арене, в частности, на платформе ООН. В данном контексте Президент Юн Сок Ёль выразил надежду, что Туркменистан как миролюбивое, постоянно нейтральное государство будет поддерживать усилия Республики Корея и впредь сотрудничать на мировых площадках.

Подписанные документы

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль подписали Совместное заявление.

В пакет подписанных документов вошли:

– Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) о реализации необходимых мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы;

– Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» между Государственным концерном «Türkmengaz» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) на проектирование, строительство «с условием возведения с полной готовностью» скважин, объектов подготовки товарного газа мощностью производства 10 миллиардов кубометров в год и его приобретение;

– Меморандум о взаимопонимании между Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Университете Кёнпук Республики Корея;

– Меморандум о взаимопонимании между Научно-клиническим центром онкологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Университете Кёнпук Республики Корея;

– Меморандум о взаимопонимании между Хякимликом города Ашхабада и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея относительно сотрудничества в области энергетической инфраструктуры и развития новых городов;

– Меморандум о взаимопонимании между Банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Экспортно-импортным Банком Кореи и Корейской торговой страховой корпорацией;

– Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об оказании содействия деятельности совместной комиссии по сотрудничеству;

– Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея о создании базы по стимулированию торговли и инвестиций.

Пресс-конференция

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

Комментируя итоги состоявшейся встречи в верхах, Президент Туркменистана отметил, что по всем рассмотренным вопросам достигнуто обоюдное понимание с Президентом Юн Сок Ёлем. Вместе с тем отмечалось, что нынешние переговоры подтвердили стремление сторон к укреплению туркмено-корейских отношений на основе равноправия, взаимного уважения.

«Наши страны во внешнеполитической сфере продолжат совместную ­деятельность, нацеленную на поддержание и укрепление всеобщей и региональной безопасности», – отметил глава Туркменистана. В данном контексте отмечалось, что Туркменистан и Республика Корея будут содействовать достижению Целей устойчивого развития и взаимодействовать в таких направлениях, как экология, продовольствие, энергетика, транспорт и цифровая система.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Юн Сок Ёля за поддержку Кореей нейтралитета нашего государства, международных инициатив, направленных на обеспечение всеобщей безопасности и сотрудничества.

Как подчёркивалось, Туркменистан, в свою очередь, высоко оценивает роль Республики Корея в мировом сообществе.

Вместе с тем отмечалась важность сотрудничества в формате Центральная Азия–Республика Корея. В этом плане говорилось, что 16-й форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» состоялся в 2023 году в Ашхабаде.

«Туркменская сторона поддерживает наращивание отношений между странами Центральной Азии и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «K-Silk Road», которая была объявлена Правительством дружественной страны 7 июня текущего года и является первой подобной стратегией по Центральной Азии», – заявил Бердымухамедов.

Касаясь темы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, стороны выразили обоюдную заинтересованность сторон к увеличению объёмов товарооборота, усилению роли малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, констатировалось, что Туркменистан и Республика Корея видят наличие огромных возможностей для совместной деятельности в области создания трансконтинентальных транспортных коридоров из Азии в Европу по направлениям Восток–Запад и Юг–Север.

Также отмечалось, что было выражено взаимное стремление к наращиванию сотрудничества в энергетическом секторе.

В рамках переговоров рассмотрены возможности межпарламентского взаимодействия, достигнуты соглашения относительно наращивания партнёрства в культурно-гуманитарной сфере, по линии науки и образования, а также в области спорта.

В свою очередь, выступая перед представителями СМИ, Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что стороны достигли договорённости об укреплении и качественном наполнении содержания традиционного партнёрства, а также о расширении спектра корейско-туркменского взаимодействия в будущем.

Он отметил, что корейская сторона приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, в рамках которого планируется приложить необходимые усилия для диверсификации партнёрства в этих направлениях.

Также подчёркивалось, что достигнута договорённость об активизации процесса заключения соглашений об инвестиционных гарантиях и о взаимопомощи в таможенных делах. Относительно заключённого Меморандума о сотрудничестве в области развития новых городов, Юн Сок Ёль отметил, что реализация данного документа будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в сфере градостроения.

Обозначив в числе перспективных векторов взаимодействия судостроение, транспорт, Президент Кореи заявил, что стороны договорились разработать новые проекты по сотрудничеству в этих направлениях.

Высокий гость также сделал акцент на важности укрепления взаимодействия на уровне парламентов, в том числе в формате Республика Корея – Центральная Азия.

В заключение Юн Сок Ёль отметил, что в Туркменистане – первой стране во время турне по Центральной Азии – подробно представил Президенту Сердару Бердымухамедову Инициативу сотрудничества «K-Silk Road» и предложил провести Первый саммит «Республика Корея – Центральная Азия».

«Глава Туркменистана выразил полную поддержку нашим идеям и в этом плане достигнута договорённость продвигать данную инициативу и тесно взаимодействовать в этом направлении», – сказал Президент Кореи.

Другие мероприятия

Позже в этот же день Президент Кореи возложил цветы к Монументу независимости и по традиции посадил деревце на Аллее почетных гостей.

Вечером в честь высокого гостя Президент Туркменистана дал официальный ужин.

Сегодня Президент Юн Сок Ёль совместно с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым примет участие в бизнес-форуме и проведет с ним двустороннюю встречу.

Совместное заявление Республики Корея и Туркменистана

Неофициальный перевод

Итоги государственного визита Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Туркменистан

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль совершил государственный визит в Туркменистан 10-11 июня 2024 года по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

На саммите, прошедшем в дружественной и теплой атмосфере 10 июня 2024 года, лидеры двух стран обсудили пути расширения и углубления сотрудничества между двумя странами в экономической, социальной и культурной сферах, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Лидеры двух стран договорились о дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства между двумя странами в целях содействия общему процветанию.

Президент Сердар Бердымухамедов поддержал «Инициативу сотрудничества Кореи и Центральной Азии на Шелковом пути», первую стратегию о Центральной Азии, объявленную правительством Южной Кореи в июне 2024 года, и обозначил важность тесного сотрудничества правительств двух стран в реализации этой инициативы.

Лидеры двух стран придали особое значение укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в решении таких международных проблем, как поддержание международного мира и безопасности, устойчивое развитие, предотвращение конфликтов и мирное урегулирование.

Лидеры двух стран подтвердили общее стремление обеих стран способствовать взаимопониманию и доверию и укреплению стабильности на региональном и международном уровнях, а также согласились, что международные вопросы должны решаться только мирными дипломатическими средствами и методами.

Президент Юн Сок Ель отметил, что нейтральная внешняя политика Туркменистана играет важную роль в развитии мирных, основанных на доверии, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами, и приветствовал проведение Международного форума за мир и доверие, который состоится в Туркменистане в декабре 2025 года в соответствии с резолюцией 78/266 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 21 марта 2024 года.

Обе стороны согласились, что мирное решение северокорейской ядерной проблемы и полная денуклеаризация Северной Кореи будут способствовать миру и процветанию не только на Корейском полуострове, но и во всем мире. В этой связи обе стороны подчеркнули важность выполнения международных обязательств согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Президент Туркменистана выразил поддержку «смелому плану правительства Южной Кореи по созданию безъядерного, мирного и процветающего Корейского полуострова».

Лидеры двух стран подтвердили схожесть позиций двух стран по различным международным и региональным вопросам и договорились проводить регулярные политические консультации для обсуждения вопросов международных отношений.

Лидеры двух стран подтвердили важность взаимного обмена в экономической сфере и договорились расширять взаимовыгодное экономическое сотрудничество. В частности, стороны договорились активизировать совместные усилия по укреплению сотрудничества в таких областях, как газовая и химическая промышленность, судостроение, текстильная промышленность, транспорт, информационно-коммуникационные технологии и охрана окружающей среды.

Лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество в области строительства и инфраструктуры между двумя странами на основе Меморандума о сотрудничестве в области инфраструктуры и новых городов, признавая, что сотрудничество в области строительства и инфраструктуры сыграло важную роль в экономическом развитии двух стран.

Лидеры двух стран договорились работать вместе, чтобы обеспечить успех крупномасштабных строительных проектов, реализуемых Туркменистаном, включая строительство нефтехимических, экологически чистых заводов и объектов по сероочистке.

Лидеры двух стран оценили соглашение о расширении транспортных прав как важную веху в развитии сотрудничества между двумя странами и разделили точку зрения в отношении активизации человеческих и материальных обмена между двумя странами.

Лидеры двух стран отметили необходимость развития сотрудничества для привлечения инвестиций и развития новых отраслей энергетического сектора для достижения международной углеродной нейтральности.

В этой связи лидеры двух стран договорились строить взаимовыгодные отношения экономического сотрудничества между двумя странами на основе Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Корея и Правительством Туркменистана, заключенного 31 октября 2023 года.

Лидеры двух стран приветствовали подписание Рамочного меморандума о взаимопонимании в области поощрения торговли и инвестиций между правительствами двух стран и согласились с необходимостью скорейшего заключения соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций между двумя странами.

Лидеры двух стран оценили, что «Форум сотрудничества Корея-Центральная Азия» способствовал укреплению взаимного доверия и оживлению обменов между Республикой Корея и странами Центральной Азии, и подчеркнули важность проведения 16-го Форума сотрудничества Корея-Центральная Азия в Ашхабаде в ноябре 2023 года. Они выразили удовлетворение тем, что данное мероприятие прошло успешно и способствовало реализации безграничного потенциала молодежи для устойчивого будущего в Корее и Центральной Азии. Лидеры двух стран договорились работать вместе над развитием форума сотрудничества Корея-Центральная Азия в будущем, а президент Туркменистана пожелал успешного проведения Саммита Корея-Центральная Азия, который впервые состоится в 2025 году.

Лидеры двух стран подчеркнули важность развития парламентской дипломатии между Республикой Корея и странами Центральной Азии. В этой связи лидеры двух стран проведут второй Корейско-Центральный саммит в Ашхабаде во второй половине 2024 года с целью укрепления партнерства и взаимного доверия, а также торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества для содействия миру между Республикой Корея и странами Центральной Азии.

Лидеры двух стран подтвердили важность обмена между народами двух стран как ключевого средства построения прочных и долгосрочных отношений и договорились расширять сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, и туризма.

Президент Туркменистана пригласил корейскую сторону на международный саммит, посвящённый 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, выдающегося туркменского поэта и мыслителя.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение результатами государственного визита президента Юн Сок Ёля и документами, подписанными в ходе визита.

Президент Юн Сок Ёль выразил благодарность Президенту Сердару Бердымухамедову и туркменскому народу за тёплый приём и гостеприимство и пригласил Президента Туркменистана посетить Корею в удобное для обеих сторон время. В ответ Президент Туркменистана выразил благодарность и принял приглашение. Дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.

Оригинальный текст на корейском языке здесь: https://www.president.go.kr/newsroom/press/MlNpFy96

///nCa, 11 июня 2024 г. (фото – официальный вебсайт Президента Кореи/nCa)