Туркменистан и Корея провели в Ашхабаде переговоры на высшем уровне – подписан пакет документов в области энергетики и инвестиционного сотрудничества

nCa Report
10 июня 2024 года в Ашхабаде состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Кореи Юн Сок Ёлем.
В ходе переговоров главы государств обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия, конкретизировав его приоритеты с учётом реалий современности и с расчётом на долгосрочную перспективу.
Подтвердив приверженность Туркменистана и Республики Корея и далее развивать полномасштабное сотрудничество, стороны в числе ключевых направлений назвали торгово-экономическую сферу, транспорт, энергетику, область высоких технологий и ряд других отраслей.
Стороны высказались за дальнейшее развитие установившихся плодотворных контактов по линии образования, науки, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.
Первый визит Президента Юн Сок Ёля в Туркменистан рассматривается как важное событие в истории двух народов и государств, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность, что его итоги будут содействовать дальнейшему упрочению туркмено-корейских связей.
Туркменистан высоко оценивает уровень установленного взаимодействия с Республикой Корея и придаёт большое значение его последовательному расширению, сказал Бердымухамедов.
Нынешняя встреча – первая после переговоров в Нью-Йорке, состоявшихся в сентябре минувшего года в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил Юн Сок Ёль.
Дипломатические отношения Республика Корея–Туркменистан установлены свыше 30 лет назад, однако наши народы, связанные общностью традиций, культуры, успешно взаимодействуют на протяжении нескольких столетий, подчеркнул он.
Президент Кореи отметил значение визита в ноябре 2022 года в Сеул Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, результаты которого открыли важный этап в истории традиционно дружественного двустороннего сотрудничества.
Переговоры в расширенном составе
Далее переговоры продолжились в расширенном составе.
Приветствуя Президента Юн Сок Ёля и членов делегации Кореи в Ашхабаде, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что регулярно проводимые встречи придают импульс укреплению туркмено-корейских связей. В данном контексте подчёркивалось, что значимым событием стали итоги визита в Республику Корея в ноябре 2022 года Национального Лидера туркменского народа Аркадага Бердымухамедова.
Особый акцент был сделан на том, что важной составляющей межгосударственного диалога выступают межпарламентские отношения. Председатель Меджлиса Туркменистана приняла участие в первом Совещании спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, состоявшемся в сентябре 2023 года в Сеуле. По итогам Форума Совместной декларацией достигнута договорённость о проведении второго Совещания спикеров парламентов стран-участниц данного формата в 2024 году в Ашхабаде.
«Наши страны являются надёжными партнёрами в торгово-экономической сфере. Нам известны возможности, уровень экономического и технологического прогресса Республики Корея», – продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.
Отметив, что Туркменистан располагает природными ресурсами и огромным потенциалом, Президент отметил, что «Наша цель – объединить эти возможности в интересах развития двух стран, во имя благополучия и процветания обоих народов».
В 2008 году была создана Межправительственная туркмено-корейская комиссия по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, которая действует и в настоящее время. В октябре 2019 году создан Деловой совет «Туркменистан–Корея». Наряду с этим развивается взаимодействие в сфере инвестиций.
Совместно реализован ряд крупных проектов, в числе которых строительство при участии консорциума корейских корпораций завода по очистке газа от серы на газовом месторождении Галкыныш.
Затронув тему сотрудничества в транспортном секторе, глава государства отметил, что в настоящее время речь идёт о формировании трансконтинентального транспортно-транзитного коридора от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы, Ближнего и Среднего Востока. В Туркменистане под этим подразумевается возрождение Великого Шёлкового пути.
Говоря о возможностях сотрудничества в области городского развития, Президент Туркменистана сообщил о планах по созданию ещё одного мега-проекта – «Ашхабад-сити», в рамках которого предусматривается построить современные жилые дома для тысяч людей, транспортные системы, экологические зоны, центры отдыха и современные комплексы различной направленности.
Широкие возможности для сотрудничества существуют в сфере решения вопросов климатической повестки.
«Наша страна принимает деятельное участие в реализации международных инициатив в этой области. Туркменистан готов обсудить с корейской стороной возможности сотрудничества по снижению выбросов метана в атмосферу», – сказал Президент Туркменистана.
Наличие большего потенциала отмечалось в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, по линии телекоммуникаций и космоса.
«Туркменистан и Республика Корея принадлежат к единому культурному пространству. Народы наших стран близки друг другу по мировоззрению, культуре, литературным принципам, что выступает хорошей основой для развития культурно-гуманитарных связей», – сказал Бердымухамедов.
Туркменистан придаёт огромное значение наращиванию сотрудничества в области образования и готов оказать поддержку в организации обучения туркменскому языку в корейских образовательных центрах, что станет хорошим начинанием.
В области здравоохранения глава Туркменистана высказался в пользу установления прямых контактов между крупными медицинскими центрами и университетами двух стран.
Говоря о наличии огромных возможностей для взаимодействия в области спорта, глава Туркменистана пригласил корейских спортсменов к участию в крупных международных состязаниях, которые будут проводиться в Туркменистане.
В ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству во внешней политике.
«Нам известны приоритетные позиции Республики Корея в этой сфере», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, заявив, что Туркменистан в качестве нейтрального государства готов эффективно совместно взаимодействовать с дружественной страной во имя достижения целей международного и регионального прогресса.
Президент подтвердил готовность Туркменистана в свою очередь внимательно выслушать и рассмотреть предложения корейской стороны относительно взаимодействия в ООН и других международных структурах.
Глава государства также заострил внимание на недавно выдвинутой туркменской стороной в ООН инициативы о разработке Стратегии глобальной безопасности и принятой Генеральной Ассамблеей Резолюции об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.
Считаем целесообразным на основе этих тем приступить к консультациям в Азиатской группе Генассамблеи, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что Туркменистан и Республика Корея могли бы выступить с этим предложением.
Наряду с этим была высказана готовность к проведению масштабных переговоров с корейской стороной в таких направлениях, как устойчивое развитие, транспорт, энергетика, экология и др.
Вместе с тем отмечалась необходимость обратить внимание на озвученные Туркменистаном на Всемирном Правительственном саммите, прошедшем недавно в городе Дубай, новые предложения.
Эти предложения служат чёткими принципами для продуктивного взаимодействия в перспективе. Туркменистан усиливает меры, нацеленные на продвижение их на различных международных площадках и форумах, в том числе в Организации Объединённых Наций, заявил глава государства, предложив Республике Корея присоединиться к этой работе.
Дав высокую оценку, оказываемую корейской стороной поддержке нейтралитета нашей страны, международных инициатив, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан в свою очередь с уважением относится к позиции Республики Корея по ряду вопросов мировой повестки дня, высоко оценивает её деятельную роль.
Кроме того, подчёркивалась важность взаимодействия в формате «Центральная Азия–Республика Корея», 16-й форум которого был проведён в 2023 году в Ашхабаде. Итоги этой встречи продемонстрировали значимость наращивания экономического потенциала, увеличения логистических возможностей для развития сотрудничества, а также соответствие коренным интересам народов стран работы, ведущейся в целях налаживания эффективных отношений в науке, образовании, медицине, в области охраны окружающей среды, совместной разработке проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в области высоких технологий.
В данном контексте была подтверждена готовность поддержать наращивание отношений между странами Центральной Азии и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «Корея – Шёлковый путь» «K-Silk Road», которая является первой подобной стратегией по Центральной Азии.
В свою очередь, Президент Кореи Юн Сок Ёль, говоря о растущей роли в мире Центральной Азии, которая обладает огромным потенциалом и динамично развивается, подчеркнул, что Туркменистан является одним из важнейших партнёров в данном регионе.
Опираясь на успехи и уровень доверия, достигнутый в сфере энергетики, следует всесторонне расширять сотрудничество, включив в спектр взаимодействия здравоохранение, инфраструктуру телекоммуникационного сектора и судостроение.
Затронув тему политического партнёрства, высокий гость отметил, что в 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений, а в 2023 году – 15 лет со дня запуска Форума сотрудничества «Республика Корея–Центральная Азия».
Одним из ключевых факторов в деле упрочения двусторонних отношений были названы межпарламентские связи. В текущем году запланировано второе Совещание спикеров Национальной Ассамблеи Республики Корея и парламентов ЦА в Туркменистане.
Относительно торгово-экономического сотрудничества Президент Юн Сок Ёль заявил, что по итогам нынешнего визита подписываются Меморандум о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, практическая реализация которого будет способствовать активизации двусторонних связей в данной сфере.
Кроме того, глава Кореи призвал к ускорению процесса, касающегося заключения Соглашений об инвестиционных гарантиях и взаимопомощи в таможенных делах. «Этот шаг – залог увеличения инвестиций и деловой активности корейских компаний в Туркменистане», подчеркнул корейский лидер.
Подписание Меморандума о сотрудничестве между финансовыми учреждениями также будет способствовать развитию партнёрства в области строительства заводов, отметил он.
Корейские компании обладают богатым опытом ведения бизнеса и технологиями в области инфраструктуры и транспорта. В этом плане имеется огромный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в данных сферах.
«Корейское Правительство уделяет огромное внимание сотрудничеству с Туркменистаном», – заявил Президент Юн Сок Ёль, подтвердив приверженность Республики Корея к расширению двусторонних отношений, в том числе в сферах, представляющих интерес для Туркменистана.
Далее Президент Юн Сок Ёль отметил важность дальнейшего развития взаимодействия в культурно-гуманитарной области. В последнее время среди корейской молодёжи растёт интерес к посещению Центральной Азии. В данном контексте акцент был сделан на целесообразности обсудить возможности развития отношений по линии туризма.
Правительство Республики Корея на прошлой неделе представило первую дипломатическую стратегию по отношению к Центральной Азии – Инициативу сотрудничества «K-Silk Road», в рамках которой предусматривается укреплять партнёрство в области энергетики, ресурсов, инфраструктуры и также в сфере государственного управления, индустриализации и продовольственной безопасности, по линии культуры и гуманитарных обменов.
Юн Сок Ёль отметил, что Туркменистан и Корея активно взаимодействуют как близкие друзья и на международной арене, в частности, на платформе ООН. В данном контексте Президент Юн Сок Ёль выразил надежду, что Туркменистан как миролюбивое, постоянно нейтральное государство будет поддерживать усилия Республики Корея и впредь сотрудничать на мировых площадках.
Подписанные документы
По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.
Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль подписали Совместное заявление.
В пакет подписанных документов вошли:
– Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) о реализации необходимых мер и работ для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы;
– Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» между Государственным концерном «Türkmengaz» (Туркменистан) и компанией «Hyundai Engineering Co.,Ltd» (Республика Корея) на проектирование, строительство «с условием возведения с полной готовностью» скважин, объектов подготовки товарного газа мощностью производства 10 миллиардов кубометров в год и его приобретение;
– Меморандум о взаимопонимании между Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Университете Кёнпук Республики Корея;
– Меморандум о взаимопонимании между Научно-клиническим центром онкологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при Университете Кёнпук Республики Корея;
– Меморандум о взаимопонимании между Хякимликом города Ашхабада и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея относительно сотрудничества в области энергетической инфраструктуры и развития новых городов;
– Меморандум о взаимопонимании между Банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Экспортно-импортным Банком Кореи и Корейской торговой страховой корпорацией;
– Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об оказании содействия деятельности совместной комиссии по сотрудничеству;
– Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея о создании базы по стимулированию торговли и инвестиций.
Пресс-конференция
По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.
Комментируя итоги состоявшейся встречи в верхах, Президент Туркменистана отметил, что по всем рассмотренным вопросам достигнуто обоюдное понимание с Президентом Юн Сок Ёлем. Вместе с тем отмечалось, что нынешние переговоры подтвердили стремление сторон к укреплению туркмено-корейских отношений на основе равноправия, взаимного уважения.
«Наши страны во внешнеполитической сфере продолжат совместную деятельность, нацеленную на поддержание и укрепление всеобщей и региональной безопасности», – отметил глава Туркменистана. В данном контексте отмечалось, что Туркменистан и Республика Корея будут содействовать достижению Целей устойчивого развития и взаимодействовать в таких направлениях, как экология, продовольствие, энергетика, транспорт и цифровая система.
Сердар Бердымухамедов поблагодарил Юн Сок Ёля за поддержку Кореей нейтралитета нашего государства, международных инициатив, направленных на обеспечение всеобщей безопасности и сотрудничества.
Как подчёркивалось, Туркменистан, в свою очередь, высоко оценивает роль Республики Корея в мировом сообществе.
Вместе с тем отмечалась важность сотрудничества в формате Центральная Азия–Республика Корея. В этом плане говорилось, что 16-й форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» состоялся в 2023 году в Ашхабаде.
«Туркменская сторона поддерживает наращивание отношений между странами Центральной Азии и Республикой Корея в рамках Инициативы сотрудничества «K-Silk Road», которая была объявлена Правительством дружественной страны 7 июня текущего года и является первой подобной стратегией по Центральной Азии», – заявил Бердымухамедов.
Касаясь темы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, стороны выразили обоюдную заинтересованность сторон к увеличению объёмов товарооборота, усилению роли малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, констатировалось, что Туркменистан и Республика Корея видят наличие огромных возможностей для совместной деятельности в области создания трансконтинентальных транспортных коридоров из Азии в Европу по направлениям Восток–Запад и Юг–Север.
Также отмечалось, что было выражено взаимное стремление к наращиванию сотрудничества в энергетическом секторе.
В рамках переговоров рассмотрены возможности межпарламентского взаимодействия, достигнуты соглашения относительно наращивания партнёрства в культурно-гуманитарной сфере, по линии науки и образования, а также в области спорта.
В свою очередь, выступая перед представителями СМИ, Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что стороны достигли договорённости об укреплении и качественном наполнении содержания традиционного партнёрства, а также о расширении спектра корейско-туркменского взаимодействия в будущем.
Он отметил, что корейская сторона приветствует подписание Меморандума о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, в рамках которого планируется приложить необходимые усилия для диверсификации партнёрства в этих направлениях.
Также подчёркивалось, что достигнута договорённость об активизации процесса заключения соглашений об инвестиционных гарантиях и о взаимопомощи в таможенных делах. Относительно заключённого Меморандума о сотрудничестве в области развития новых городов, Юн Сок Ёль отметил, что реализация данного документа будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в сфере градостроения.
Обозначив в числе перспективных векторов взаимодействия судостроение, транспорт, Президент Кореи заявил, что стороны договорились разработать новые проекты по сотрудничеству в этих направлениях.
Высокий гость также сделал акцент на важности укрепления взаимодействия на уровне парламентов, в том числе в формате Республика Корея – Центральная Азия.
В заключение Юн Сок Ёль отметил, что в Туркменистане – первой стране во время турне по Центральной Азии – подробно представил Президенту Сердару Бердымухамедову Инициативу сотрудничества «K-Silk Road» и предложил провести Первый саммит «Республика Корея – Центральная Азия».
«Глава Туркменистана выразил полную поддержку нашим идеям и в этом плане достигнута договорённость продвигать данную инициативу и тесно взаимодействовать в этом направлении», – сказал Президент Кореи.
Другие мероприятия
Позже в этот же день Президент Кореи возложил цветы к Монументу независимости и по традиции посадил деревце на Аллее почетных гостей.
Вечером в честь высокого гостя Президент Туркменистана дал официальный ужин.
Сегодня Президент Юн Сок Ёль совместно с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым примет участие в бизнес-форуме и проведет с ним двустороннюю встречу.
Совместное заявление Республики Корея и Туркменистана
Неофициальный перевод
Итоги государственного визита Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Туркменистан
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль совершил государственный визит в Туркменистан 10-11 июня 2024 года по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
На саммите, прошедшем в дружественной и теплой атмосфере 10 июня 2024 года, лидеры двух стран обсудили пути расширения и углубления сотрудничества между двумя странами в экономической, социальной и культурной сферах, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Лидеры двух стран договорились о дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства между двумя странами в целях содействия общему процветанию.
Президент Сердар Бердымухамедов поддержал «Инициативу сотрудничества Кореи и Центральной Азии на Шелковом пути», первую стратегию о Центральной Азии, объявленную правительством Южной Кореи в июне 2024 года, и обозначил важность тесного сотрудничества правительств двух стран в реализации этой инициативы.
Лидеры двух стран придали особое значение укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в решении таких международных проблем, как поддержание международного мира и безопасности, устойчивое развитие, предотвращение конфликтов и мирное урегулирование.
Лидеры двух стран подтвердили общее стремление обеих стран способствовать взаимопониманию и доверию и укреплению стабильности на региональном и международном уровнях, а также согласились, что международные вопросы должны решаться только мирными дипломатическими средствами и методами.
Президент Юн Сок Ель отметил, что нейтральная внешняя политика Туркменистана играет важную роль в развитии мирных, основанных на доверии, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами, и приветствовал проведение Международного форума за мир и доверие, который состоится в Туркменистане в декабре 2025 года в соответствии с резолюцией 78/266 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 21 марта 2024 года.
Обе стороны согласились, что мирное решение северокорейской ядерной проблемы и полная денуклеаризация Северной Кореи будут способствовать миру и процветанию не только на Корейском полуострове, но и во всем мире. В этой связи обе стороны подчеркнули важность выполнения международных обязательств согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Президент Туркменистана выразил поддержку «смелому плану правительства Южной Кореи по созданию безъядерного, мирного и процветающего Корейского полуострова».
Лидеры двух стран подтвердили схожесть позиций двух стран по различным международным и региональным вопросам и договорились проводить регулярные политические консультации для обсуждения вопросов международных отношений.
Лидеры двух стран подтвердили важность взаимного обмена в экономической сфере и договорились расширять взаимовыгодное экономическое сотрудничество. В частности, стороны договорились активизировать совместные усилия по укреплению сотрудничества в таких областях, как газовая и химическая промышленность, судостроение, текстильная промышленность, транспорт, информационно-коммуникационные технологии и охрана окружающей среды.
Лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество в области строительства и инфраструктуры между двумя странами на основе Меморандума о сотрудничестве в области инфраструктуры и новых городов, признавая, что сотрудничество в области строительства и инфраструктуры сыграло важную роль в экономическом развитии двух стран.
Лидеры двух стран договорились работать вместе, чтобы обеспечить успех крупномасштабных строительных проектов, реализуемых Туркменистаном, включая строительство нефтехимических, экологически чистых заводов и объектов по сероочистке.
Лидеры двух стран оценили соглашение о расширении транспортных прав как важную веху в развитии сотрудничества между двумя странами и разделили точку зрения в отношении активизации человеческих и материальных обмена между двумя странами.
Лидеры двух стран отметили необходимость развития сотрудничества для привлечения инвестиций и развития новых отраслей энергетического сектора для достижения международной углеродной нейтральности.
В этой связи лидеры двух стран договорились строить взаимовыгодные отношения экономического сотрудничества между двумя странами на основе Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Корея и Правительством Туркменистана, заключенного 31 октября 2023 года.
Лидеры двух стран приветствовали подписание Рамочного меморандума о взаимопонимании в области поощрения торговли и инвестиций между правительствами двух стран и согласились с необходимостью скорейшего заключения соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций между двумя странами.
Лидеры двух стран оценили, что «Форум сотрудничества Корея-Центральная Азия» способствовал укреплению взаимного доверия и оживлению обменов между Республикой Корея и странами Центральной Азии, и подчеркнули важность проведения 16-го Форума сотрудничества Корея-Центральная Азия в Ашхабаде в ноябре 2023 года. Они выразили удовлетворение тем, что данное мероприятие прошло успешно и способствовало реализации безграничного потенциала молодежи для устойчивого будущего в Корее и Центральной Азии. Лидеры двух стран договорились работать вместе над развитием форума сотрудничества Корея-Центральная Азия в будущем, а президент Туркменистана пожелал успешного проведения Саммита Корея-Центральная Азия, который впервые состоится в 2025 году.
Лидеры двух стран подчеркнули важность развития парламентской дипломатии между Республикой Корея и странами Центральной Азии. В этой связи лидеры двух стран проведут второй Корейско-Центральный саммит в Ашхабаде во второй половине 2024 года с целью укрепления партнерства и взаимного доверия, а также торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества для содействия миру между Республикой Корея и странами Центральной Азии.
Лидеры двух стран подтвердили важность обмена между народами двух стран как ключевого средства построения прочных и долгосрочных отношений и договорились расширять сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, и туризма.
Президент Туркменистана пригласил корейскую сторону на международный саммит, посвящённый 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, выдающегося туркменского поэта и мыслителя.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение результатами государственного визита президента Юн Сок Ёля и документами, подписанными в ходе визита.
Президент Юн Сок Ёль выразил благодарность Президенту Сердару Бердымухамедову и туркменскому народу за тёплый приём и гостеприимство и пригласил Президента Туркменистана посетить Корею в удобное для обеих сторон время. В ответ Президент Туркменистана выразил благодарность и принял приглашение. Дата визита будет согласована по дипломатическим каналам.
Оригинальный текст на корейском языке здесь: https://www.president.go.kr/newsroom/press/MlNpFy96
///nCa, 11 июня 2024 г. (фото – официальный вебсайт Президента Кореи/nCa)