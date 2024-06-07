Инициатива Узбекистана поддержана мировым сообществом – Генассамблея ООН приняла резолюцию о готовности стран Центральной Азии сотрудничать для устранения проблемы наркотиков

По предложению Узбекистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Готовность стран Центральной Азии выступать единым фронтом и сотрудничать для эффективного решения и устранения проблем, связанных с наркотиками»

4 июня Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию «Готовность стран Центральной Азии выступать единым фронтом и сотрудничать для эффективного решения и устранения проблем, связанных с наркотиками».

Соавторами документа выступили свыше 30 государств со всех регионов мира.

Представляя проект резолюции на Генассамблеи, постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов подчеркнул, что концепция резолюции основывается на выступлении Президента Узбекистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого главой республики было предложено “разработать Совместный антинаркотический план действий, охватывающий страны Центральной и Южной Азии».

Документ учитывает концептуальные положения, заложенные в основу Национальной стратегии Узбекистана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками на 2024-2028 годы.

В резолюции особо отмечается, что достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года в Центральной Азии тесно связано с борьбой с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками в регионе. Акцентировано внимание на позитивные изменения в Центральной Азии, происходящие в рамках региональной политики Узбекистана, благодаря чему создана принципиально новая политическая атмосфера, что открывает новые возможности для сотрудничества со структурами ООН.

Подчеркивается приверженность государств региона к эффективному антинаркотическому сотрудничеству в рамках глобального подхода к решению проблемы наркотиков в мире, основываясь на накопленный позитивный потенциал в отношениях между государствами региона.

В резолюции государства-члены позитивно отмечают усилия государств Центральной Азии, направленные на активное продвижение общества, свободного от злоупотребления наркотиками, их приверженность соблюдению международных обязательств в этой сфере, а твердое намерение укреплять региональное и международное сотрудничество по вопросам, связанным с наркотиками, на региональном и глобальном уровнях.

В частности, документ призывает к принятию комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, их прекурсоров, разработке стратегических инициатив и планов действий. Внимание акцентировано на важности принятия конкретных практических шагов, таких как введение региональной электронной базы данных, проведение опросов и исследований, противодействие использованию информационных технологий и социальных сетей в наркопреступных целях, регулирование виртуальных валют, подрыв финансовых основ наркобизнеса, в том числе в контексте его связи с другими формами организованной преступности.

Резолюция также призывает государства-члены, соответствующие структуры ООН, международные финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны расширять сотрудничество и поддержку Центральной Азии в комплексном решении проблем, связанных с наркотиками.

В ходе дебатов пленарного заседания Генассамблеи в поддержку резолюции выступили делегации, которые выразили «признательность за лидерство Узбекистана в продвижении этой важной резолюции». Отмечено, что документ внесет весомый вклад в глобальную комплексную борьбу с проблемой наркотиков в мире.

Выступавшие делегаты также отметили последовательные усилия делегации Узбекистана по нахождению «взаимоприемлемых компромиссов и развязок» для достижения консенсусного итога. Подчеркнуто, что «рассмотрение документа открытым, прозрачным и инклюзивным образом», а также принятие его на основе консенсуса создает хороший прецедент и станет «хорошей основой для достижения консенсуса и по другим антинаркотическим инициативам в ООН». ///nCa, 7 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане, первоначально опубликовано ИА «Дунё»)