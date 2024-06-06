Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии ввода в строй высоковольтной линии электропередачи Балкан–Дашогуз и новых электроподстанций

Дорогие соотечественники! Уважаемые участники торжества!

Сегодня мы принимаем участие в церемонии открытия в Даш­огузском велаяте высоковольтной линии электропередачи и электроподстанций по маршруту Балкан–Дашогуз в целях объединения в единое кольцо действующей в стране энергосистемы.

Сегодня также состоится торжественный ввод в строй возведённых в городе Дашогуз Дашогузского велаята современных жилых домов.

Сегодня же в дар будут переданы 200 новых, современных пассажирских автобусов, что позволит оказывать населению Дашогузского велаята высококачественные услуги.

Дорогие соотечественники! Уважаемые участники торжества!

Я сердечно поздравляю всех вас с этим знаменательным событием!

Дорогие соотечественники! Уважаемые участники торжества!

В соответствии с энергетической политикой страны ведётся работа по надёжному и бесперебойному обес­печению внутренних потребителей электроэнергией, диверсификации поставок туркменской электроэнергии зарубежным потребителям, созданию новых энергетических мощностей, улучшению технического состояния распределительных систем, объединению в единое кольцо действующей национальной энергосистемы.

В современную эпоху в Туркменистане продолжается масштабная работа, начатая Героем-­Аркадагом по развитию электроэнергетического сектора.

На основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», а также Программы социально-экономического развития страны в 2022-2028 годах успешно осуществляется работа по развитию энергетической отрасли.

В соответствии с Программами планируется перевести действующие в стране электростанции на комбинированный цикл и построить новые комбинированные электростанции.

В настоящее время в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята ведётся строительство комбинированной электростанции мощностью 1574 мегаватт.

В целях увеличения объёмов и маршрутов поставок в зарубежные страны туркменских энергоносителей успешно претворяется в жизнь проект строительства линии электропередачи Туркменистан–­Афганистан–Пакистан.

В соответствии с требованиями времени укрепляется материально-техническая база электроэнергетической отрасли. В производство внедряются современные технологии, последовательно увеличиваются объёмы производимой электроэнергии.

Ввод в строй Центра ремонта и сервисного обслуживания энергетического оборудования в Бюзмейинском этрапе города Ашхабад открыл широкие возможности для бесперебойного функционирования электростанций.

Уважаемые соотечественники!

В стране большое внимание уделяется производству возобновляемых энергоресурсов. В настоящее время в завершающий этап вступило строительство многоцелевой солнечной и ветряной электростанции в Балканском велаяте, что позволит обеспечить экологически чистой электроэнергией строящиеся в ­регионе новые, современные сёла.

В перспективе в нашей независимой стране будет продолжена масштабная работа по использованию возобновляемых источников энергии.

Уважаемые соотечественники!

В целях распределения энергомощностей страны между регионами, достижения оптимального функционирования линий электропередачи была поставлена задача создания кольцевой системы. В этом направлении проведена эффективная работа.

В результате неустанного труда туркменских энергостроителей в 2021 году было выполнено строительство участка Ахал–Балкан, являющегося первым этапом данного проекта. Вторая очередь проекта – участок Мары–Ахал – сдан в эксплуатацию в 2023 году.

В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» завершён третий этап этого проекта, в частности, вводится в строй участок Балкан–Дашогуз. Также в рамках данного этапа построены электроподстанции «Balkan» и «Daşoguz» напряжением 500 киловольт каждая.

Претворение в жизнь проекта по объединению в единое кольцо действующей в стране энергосистемы – знаменательное событие в истории энергетической отрасли независимого Туркменистана.

С успешной реализацией этого проекта в стране сформирована единая кольцевая энергосистема, что будет содействовать бесперебойному обеспечению электроэнергией внутренних потребителей, а также поставке электроэнергии в зарубежные государства из разных уголков нашей страны.

Пользуясь случаем, выражаю сердечную благодарность трудолюбивым туркменским энергостроителям за успешное воплощение в жизнь этого значимого проекта.

Дорогие соотечественники! Уважаемые участники торжества!

Последовательное повышение социально-бытового уровня жизни народа выступает одной из основных задач. В этом направлении осуществ­ляется программная деятельность. Вводятся в строй современные, комфортабельные жилые дома и объекты социального назначения.

В возведённых в городе Дашогуз Дашогузского велаята новых жилых домах созданы все условия для комфортного проживания. В перспективе мы успешно продолжим осуществ­ляемую программную деятельность по повышению социально-бытового уровня жизни народа.

Дорогие соотечественники! Уважаемые участники торжества!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с вводом в строй высоковольтной линии электропередачи Балкан–Дашогуз и новых электроподстанций и в этой связи с объединением в единое кольцо действующей в стране энергосистемы, а также со сдачей в эксплуатацию нового комп­лекса жилых домов и с передачей в дар современных пассажирских автобусов!

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в осуществляемой деятельности. ///nCa, 6 июня 2024 г. (фото – TDH)