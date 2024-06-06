Встреча в Великой степи: 5-е Всемирные игры кочевников в Астане

Игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года. В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

5-е Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі» – Встреча в великой степи».

В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.

В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

Следует отметить, что Туркменистан также активно участвует в Играх Кочевников.

Непосредственно в Астане будет открыт Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран – участниц.

Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.///Посольство Казахстана в Туркменистане