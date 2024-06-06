В Туркменистане пущена в строй ЛЭП Балкан–Дашогуз – завершено создание единой кольцевой энергосистемы

В Туркменистане завершено строительство единой кольцевой линии электропередачи. Последний сегмент системы – высоковольтная линия электропередачи Балкан–Дашогуз была сдана в эксплуатацию в среду, 5 июня, в Дашогузском велаяте. Церемонию сдачи в строй ЛЭП и двух электроподстанций напряжением 500 киловольт каждая в Дашогузском велаяте возглавил Президент Сердар Бердымухамедов.

Проект единой кольцевой энергосистемы страны призван обеспечить надёжность внутренней энергосети за счёт взаимного резервирования между энергосистемами велаятов и Ашхабада, благодаря чему можно без ущерба для потребителей производить ремонт и модернизацию энергоблоков, электрических подстанций, линий электропередачи.

Увеличение запаса энергомощностей позволит бесперебойно поставлять электроэнергию, производимую на электростанциях страны, внутренним потребителям, а избыточную часть – экспортировать, прежде всего в соседние страны.

Проект был реализован поэтапно:

Первый этап: высоковольтная ЛЭП Ахал–Балкан, запущена в октябре 2021 года.

Второй этап: ЛЭП Мары–Ахал, запущена в ноябре 2023 года.

Третий этап: ЛЭП Балкан–Дашогуз.

Выступая на церемонии открытия Президент Туркменистана отметил: «На основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», а также Программы социально-экономического развития страны в 2022-2028 годах успешно осуществляется работа по развитию энергетической отрасли».

«В соответствии с Программами планируется перевести действующие в стране электростанции на комбинированный цикл и построить новые комбинированные электростанции. В настоящее время в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята ведётся строительство комбинированной электростанции мощностью 1574 мегаватт. В целях увеличения объёмов и маршрутов поставок в зарубежные страны туркменских энергоносителей успешно претворяется в жизнь проект строительства линии электропередачи Туркменистан–­Афганистан–Пакистан», – добавил он.

Глава государства сообщил, что в настоящее время в завершающий этап вступило строительство многоцелевой солнечной и ветряной электростанции в Балканском велаяте.

Все работы по прокладке ЛЭП Балкан–Дашогуз общей протяжённостью 572 км осуществлены туркменскими строительными предприятия электроэнергетической отрасли.

Международное признание

В ходе мероприятия министру энергетики Туркменистана были вручены международные сертификаты, подтверждающие высокое качество оборудования и работ по сооружению единой кольцевой энергосистемы.

Сертификат, подтверждающий высокое качество оборудования, использованного при строительстве кольцевой энергетической системы – от Института экономики энергетики и технологии энергетических систем имени Фраунгофера (Германия).

Сертификат, подтверждающий высокую эффективность проведённых инженерных работ по созданию кольцевой энергосистемы – от Государственного университета «Duisburg-Essen» (Германия)

Сертификат, подтверждающий высокотехнологичность и безопасность подстанций в кольцевой энергосети – от Института DEKRA (Германия), являющегося членом Энергетической Хартии. ///nCa, 6 июня 2024 г. (фото – TDH)