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Туркменистан принял участие в Диалоге высокого уровня ЕС-Центральная Азия по вопросам политики и безопасности в Бельгии

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5 июня 2024 года в Брюсселе состоялось очередное заседание Диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия по вопросам политики и безопасности. Делегацию Туркменистана на мероприятии возглавлял заместитель министра иностранных дел Ахмед Гурбанов, сообщает МИД Туркменистана.

Во время первой сессии на тему «Развивающаяся глобальная и региональная среда безопасности», делегация Туркменистана подчеркнула важность совместных усилий в борьбе с глобальными угрозами, включая терроризм и киберпреступность.

Отмечено, что Туркменистан активно работает над новой Национальной стратегией по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на период 2025-2030 годов. Также подчеркнута важность нейтралитета Туркменистана и его роли в мирных усилиях на международной арене.

Во второй сессии, посвященной сотрудничеству ЕС и Центральной Азии в вопросах безопасности, туркменская сторона акцентировала внимание на значимость укрепления политической стабильности через диалог и международное сотрудничество. В этом контексте подчеркнута важность программ, поддерживаемых ЕС, таких как BOMCA, CADAP и LEICA, которые способствуют укреплению безопасности и борьбе с трансграничными угрозами. Туркменская сторона акцентировала внимание на развитие цифровой экономики в Туркменистане и важности международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Завершающая сессия была посвящена обсуждению угрозы терроризма и ситуации в Афганистане. Туркменская делегация подчеркнула важность международной поддержки для достижения стабильности в Афганистане и отметила проекты, реализуемые Туркменистаном в этой стране, такие как газопровод «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия», линии электропередачи и строительство железных дорог.

Со стороны ЕС в дискуссиях приняли участие ключевые представители, включая Заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам и Политического директора ЕСВС Энрике Мору, Специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакала, Специального посланника ЕС по борьбе с терроризмом Надю Костантини, координатора ЕС по борьбе с терроризмом Бартйана Вегтера и Специального посланника ЕС по Афганистану Томаса Никлассона.

Диалог высокого уровня по вопросам политики и безопасности «Центральная Азия – ЕС» является постоянной площадкой межрегионального сотрудничества. Первое заседание в данном формате состоялось в 2013 году. Платформа направлена на реализацию совместных мер по решению вызовов региональной безопасности в области воды, экологии и др., а также предупреждения трансграничных угроз терроризма, незаконной миграции и оборота запрещенных веществ. ///nCa, 6 июня 2024 г.

 

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