TESC 2024 – Туркменистан: модернизация энергетики, переход к ВИЭ и экспортный потенциал

До 2028 года Туркменистан планирует перевести все крупные электростанции на комбинированный цикл. Об этом рассказал советник по вопросам климата МИД Туркменистана Махтумкули Акмурадов в ходе панельной дискуссии «Повышение энергетической безопасности и устойчивости энергосистем за счёт энергетической интеграции и торговли» во второй день Международной научной конференции «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений» в Ашхабаде.

На территории Марыйской ГЭС в 2018 году сдана в эксплуатацию первая газотурбинная электростанция комбинированного цикла, напомнил спикер.

Данная разработка относится к инженерно-техническим решениям нового поколения, в результате КПД станции повышается более чем в полтора раза и сокращается расход природного газа. Таким образом снижаются выбросы парниковых газов.

Также, Акмурадов отметил, что все электростанции входящие в энергораспределительную систему Туркменистана работают на собственном природном газе, который характеризуется наименее отрицательным воздействием на окружающую среду по сравнению с другими видами углеводородного топлива.

Туркменистан заявил о переходе к более чистой структуре энергопотребления с большой долей ВИЭ. В русле этих целей будет продолжена работа по повышению энергоэффективности во всех отраслях за счет модернизации промышленности, внедрения инновационных технологий и развития альтернативных источников энергии. Страна также намерена развивать водородную энергетику.

Касаясь темы альтернативной энергетики, туркменский эксперт подчеркнул, что применение ВИЭ не означает замену исторически сложившихся традиционных углеводородных запасов.

«До тех пор, пока ВИЭ не станет экономически эффективным, они не смогут заменить традиционные углеводородные источники энергии», – считает Акмурадов.

При этом отмечалось, что природно-климатические условия Туркменистана благоприятствуют использованию энергии солнца и ветра. Наибольшие перспективы имеются в солнечной энергетике, что обусловлено большим количеством солнечных дней – более 300 в году.

Энергоэкспортный потенциал Туркменистана

За 2022 год экспорт электроэнергии из Туркменистана принес доход в размере 300 млн.долл.США. Это существенные доходы, сказал модератор панельной дискуссии, сотрудник по координации развития из Офиса постоянного координатора ООН в Туркменистане, экономист Владимир Валетка.

Он выделил важную роль Туркменистана в обеспечении региональной энергетической безопасности, в частности через стабильные поставки электроэнергии в Афганистан.

Отвечая на вопрос модератора об экспортном потенциале Туркменистана, Махтумкули Акмурадов отметил, что программа энергетической дипломатии страны на 2012-2025 годы предусматривает наращивание международного сотрудничества Туркменистана в сфере энергетики

Согласно статистическим данным, приведенным экспертом, в 2019-2022 годы производство электроэнергии в Туркменистане выросло на 45%.

В настоящее время электроэнергия Туркменистана экспортируется в Афганистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан.

В 2022 году объем экспорта электроэнергии превысил отметку 9 млрд. киловатт-часов. Этот показатель почти в пять раз выше, чем в 2019 году. ///nCa, 6 июня 2024 г.