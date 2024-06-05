TESC 2024 – ключевые моменты первого дня международной конференции по экологическим аспектам разработки углеводородных ресурсов

5-6 июня в Ашхабаде проходит Международная научная конференция: «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений», организованная государственными концернами “Туркменгаз” и “Туркменнебит”, Государственной корпорацией “Туркменгеология” в сотрудничестве с Turkmen-Forum и британской компанией GaffneyCline.

В форуме принимают участие 270 делегатов из 33 стран, что в два раза превышает показатели прошлого года. Это свидетельствует о растущем интересе к вопросам экологизации энергетического сектора и охраны окружающей среды.

В числе участников – руководители государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть», представители зарубежных нефтегазовых компаний, делегаты от международных организаций и исследовательских центров.

В ходе первого дня форума, программа которого охватила пленарную сессию и три тематические сессии, спикеры уделили внимание темам энергетического перехода, сокращения вбросов метана при углеводородной добыче, инициативам по продвижению зеленой энергетики и финансированию.

Одним словом, спикеры поделились мнениями по самым животрепещущим темам, которые могут волновать не только одну страну, но и в целом глобальный энергетический сектор.

Естественно, была обозначена необходимость активизации усилий внедрения зеленых решений для обеспечения растущих энергетических потребностей населения, экономики, транспорта. Однако, как подчеркнули спикеры с туркменской стороны, несмотря на призывы полного перехода на альтернативные источники энергии, растет понимание того, что нефтегазовая отрасль должна быть частью климатического диалога и ключевой движущей силой климатических решений.

«Учитывая, что нефтегазовый сектор, обеспечивает сегодня 55% мировой энергии и имеет финансовые возможности реализовывать масштабные проекты в энергетическом переходе, опыт нефтегазовой промышленности особенно важен в таких технологиях как улавливание углерода и производство альтернативных источников энергии. Иными словами цель должна заключаться в декарбонизации ископаемого топлива, а не в прекращении его использования», – заявил основной спикер пленарной сессии заместитель председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Шагельды Хангельдыев.

Декарбонизация углеводородного сектора

Если говорить о декарбонизации нефтегазовой отрасли, особенно в добывающем секторе, этот процесс в первую очередь подразумевает снижение выбросов углекислого газа при добыче и внедрение эффективных добывающих технологий. И подобные проекты уже реализуются.

Давний партнер Туркменистана в нефтегазовой отрасли компания Dragon oil (ОАЭ) уже наметила планы по прекращению сжигания газа на факелах на своих активах в Туркменистане.

На шельфе близ Хазара в туркменском секторе Каспийского моря компания добывает около 55 тыс. баррелей нефти в сутки. 100% попутного газа высокого давления используется на шельфе для обратной закачки или газлифта. Газ низкого давления поставляется на внутренний рынок. Оставшийся газ низкого давления сжигается на факелах (на шельфе и на суше), сообщил на конференции менеджер по разработке месторождений Dragon Oil Роберто Эспиноза. По его словам, при дополнительном сжатии давление в газе низкого давления повышается и он используется для газлифта. Таким образом, можно избежать сжигания газа на факелах.

«Сияние Каракумов» минимизирует метановые выбросы

На конференции прозвучала еще одна история успеха Туркменистана по сокращению выбросов метана. Речь идет о газовом кратере «Сияние Каракумов». С одной стороны, эта огненная воронка диаметром 60 метров и глубиной 20 метров является, в прямом смысле слова, яркой туристической точкой. Однако, с другой стороны, по мнению ученых, кратер служит источником вредоносных для экологии региона выбросов.

Как сообщила в своем выступлении заведующая лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа госконцерна “Туркменгаз” Ирина Лурьева, Туркменистану удалось значительно сократить объемы выбросов за счет пробуренной недалеко от кратера скважины, через которую происходит отбор газа из наибольшего по запасам пласта, фильтрационный поток газа меняет направление и нерегулируемые поступления газа в кратер сокращаются. В будущем, в качестве одной из мер также предлагается перевести в эксплуатационный фонд одну из наблюдательных скважин, близко расположенных к горящему кратеру. С ее помощью можно будет осуществить интенсивный отбор газа из верхних продуктивных пластов. На слайдах ее презентации продемонстрированы фото кратера, сделанные несколько лет назад, когда он еще полыхал, и новые снимки, на которых отчетлива видна разница в интенсивности горения.

Кстати, успешность усилий Туркменистана по сокращению выбросом из кратера «Сияние Каракумов» была подчеркнута и в презентации исследователя Джорджа Куруниса, который стал первым человеком, ступившим на дно огненной воронки Дарвазы в 2013 году. На конференции известный телеведущий рассказал, что основываясь на предыдущих успехах, он надеется во время будущей экспедиции в Туркменистане получить еще более детальное представление о состоянии кратеров.

Целью предстоящей экспедиции станет продолжение изучения жизни в кратере, а именно исследование микробов-экстремофилов, сбор их образцов, дальнейший анализ ДНК. Помимо того, планируется проанализировать газовые выбросы, чтобы лучше понять количество и типы выделяемых газов/эффективность сгорания и т.д. А в будущем Курунис намерен провести большую просветительскую работу, чтобы поделиться итогами исследований, проведенных в Туркменистане, через интерактивные прямые трансляции занятий по всему миру.

Зеленая энергетика и финансирование

Участники третьей сессии форума рассмотрели инициативы продвижения зеленой энергетики и новые возможности финансирования.

Модератором сессии выступила Любовь Ивлева, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Система Транснефть». Спикер представила широкий выбор технологических решений и различные виды оборудования, производимого компанией. «Мы видим большой потенциал в развитии партнерских отношений между предприятиями ТЭК Туркменистана и «СТН» с учетом интересов друг друга и на взаимовыгодной основе. Мы готовы делиться многолетним опытом и технологиями по созданию и поддержанию наиболее экономически эффективных систем, а также использовать для этого производственные возможности Транснефти. Это позволит дополнительно обеспечить рост и развитие нефтегазового сектора в Туркменистане — причем с усилением в долгосрочной перспективе», – сказала спикер.

Посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлон подробно осветил возможности финансирования, предлагаемые Департаментом гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance). UKEF предоставляет привлекательные условия финансирования для зарубежных покупателей британских товаров и услуг, что может помочь экспортерам сделать их предложения более конкурентоспособными. Финансирование предоставляется либо через банковскую гарантию, где UKEF выступает в качестве кредитного агента, либо, в ограниченных случаях, через прямое финансирование с дополнительными возможностями ( в размере до 2 млрд фунтов стерлингов) для проектов экологически чистого роста в таких секторах, как транспортная инфраструктура, здравоохранение, сельское хозяйство, возобновляемая энергетика.

Реджепмырат Ишанкулиев, Доцент Кафедры технических наук из Военного института Министерства обороны Туркменистана им. Сапармурата Туркменбаши Великого, подчеркнул, что общий объем инвестиций в глобальный энергетический переход в 2020 году достиг рекордного уровня $501,3 млрд. Ставка делается в основном на солнечную энергию и энергию ветра. Однако они надежды человечества не оправдывают, так как рост средней глобальной температуры продолжается. В докладе акцентировано внимание на огромном энергетическом потенциале геотермальной энергии, которая по словам ученого, может навсегда обеспечить человечество электрической и тепловой энергией в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Решение по созданию Регионального Центра по климатическим технологиям в Туркменистане может быть принято в этом году

О том, как продвигается работа по созданию в Туркменистане Регионального центра по климатическим технологиям для Центральной Азии, рассказал советник по вопросам климата МИД Туркменистана Махтумкули Акмурадов.

Основная задача Центра – поиск и трансферт технологий, связанных с адаптацией к изменению климата, для Центральной Азии.

«На конференциях COP принимается очень много новых, интересных решений. Но, к сожалению, многие из этих решений остаются только на бумаге. На COP 27 было принято очень нужное решение, о котором Туркменистан говорил уже много лет. То есть решение о том, что развитые страны должны безвозмездно делиться новыми технологиями по адаптации к изменению климата с развивающимися странами. Это предложение было принято на ура, но к сожалению после этого, никаких особых сдвигов не было», – сказал Акмурадов.

Еще в 2012 году на конференции Рио+20 Туркменистан инициировал открытие Регионального Центра.

Сейчас намечен значительный прогресс по претворению этой идеи в жизнь. В октябре 2023 года подписан Меморандум между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ЮНЕП. Кроме того, в Бонне (где сейчас идет конференция по изменению климата) идут консультации по проекту Центра.

По словам Акмурадова, Туркменистан надеется, что окончательное решение по открытию климатической структуры будет принято в Баку в ноябре 2024 года на конференции COP 29.

Деятельность Регионального центра по климатическим технологиям для Центральной Азии первые пять лет будет финансироваться правительством Туркменистана.

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6 июня конференция продолжит свою работу в двух сессиях. Одна из них по теме «Повышение энергетической безопасности и устойчивости энергосистем за счёт энергетической интеграции и торговли» будет организована совместно с ООН. Заключительная сессия, организованная совместно с Обществом инженеров-нефтяников (SPE) будет посвящена вопросам утилизации углекислого газа и серы при добыче углеводородных ресурсов. ///nCa, 5 июня 2024 г.