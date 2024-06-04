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Казахстан: Активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи является стратегической задачей

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что, по его мнению, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

“Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором”, – сказал он.

Он выступал в Алматы 3 июня 2024 года перед участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отметив важность скоординированной позиции стран ОДКБ по данному вопросу, Президент призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это межправительственный военный альянс в Евразии, состоящий из шести постсоветских государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Он был образован в 2002 году. /// nCa, 4 июня 2024 г.

 

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